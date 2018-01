El Girona comença l’any recuperant efectius

Després de deixar enrere els 11 dies de vacances concedits per Pablo Machín, el Girona ha iniciat l’any amb les piles carregades, tornant als entrenaments amb una doble sessió preparatòria que va comptar amb les grans novetats de Marc Muniesa, Pere Pons i José Aurelio Suárez –el porter ha superat quatre mesos de baixa i podrà competir amb el Peralada- i les absències de Kayode, amb permís per resoldre uns problemes burocràtics, Mojica, tornant de Colòmbia, Boulaya, malalt, i Alcalá, en el tram final de la seva recuperació. Tot i que Pere Pons sembla que no tindrà cap impediment per tornar a l’onze en la visita a Mestalla d’aquest dissabte, tampoc es pot descartar la presència de Muniesa, que està retallant a gran velocitat els terminis de baixa previstos per reaparèixer durant un mes de gener carregat de dificultats.

El calendari no coincideix cap treva per a un conjunt que té el repte de mantenir un llistó ja de per si elevat. El València serà el primer rival que posarà a prova un Girona que tancarà la primera volta rebent el Las Palmas i visitarà l’Atlètic de Madrid i el Màlaga en l’inici de la segona. Els blanc-i-vermells reprendran la competició sense angoixes, fruit dels 23 punts que ja acumulen al calaix, però amb el toc d’atenció patit a Ipurua, on l’Eibar va deixar ben clar, mitjançant una contundent golejada (4-1), que no es poden permetre el luxe de baixar la guàrdia. “El cop va ser dur i encara ens dol però és un al·licient més per donar el 200%. Volem ser el Girona que tothom coneix: un equip competitiu, intens, que mossega i incomoda al rival” assegura Portu, conscient que l’objectiu comú no segueix sent cap altre que la permanència.

“Si ens marquem i assolim grans fites individualment, el col·lectiu se’n beneficiarà i tindrem la salvació més a prop”. Un bloc que patirà alguns canvis amb l’entrada del 2018. Quique Cárcel està rastrejant el mercat en la recerca d’algun jugador de perfil ofensiu –trencada la seva cessió amb l’Al-Ahli, no es compta amb Fran Sandaza, a qui se li busca un nou destí- que elevi el nivell d’una plantilla que disposa d’una fitxa per cobrir, amb la previsió que en siguin dues si s’oficialitza la sortida de Farid Boulaya, a qui s’espera cedir. Aquesta no és l’única finestra oberta ja que el Girona i Àlex Granell segueixen negociant l’ampliació d’un lligam que contractualment acaba el proper mes de juny. Amb diverses ofertes sobre la taula, la seva renovació serà un dels capítols que el secretari tècnic intentarà tancar el més aviat possible.