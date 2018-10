El Girona cuida el seu planter, que s’instal·la als Maristes

El futur del Girona passa pel seu futbol formatiu, que fixarà el seu camp base a la residència dels Maristes. El president del Girona, Delfí Geli; el director esportiu del futbol base, Albert Siria, i dos dels capitans del primer equip, Àlex Granell i Pere Pons, han donat la rebuda als joves valors del planter, que es traslladen a unes instal·lacions que els veuran créixer i que s’inaugurarà en els pròxims dies.

“Aprofiteu l’oportunitat perquè quan arribes a dalt de tot recordes el patiment dels teus pares i tot el que has hagut de treballar, comproves que l’esforç ha valgut la pena”, els ha dit Pere Pons, que, com Granell, valora “molt positivament” aquest pas fet pel Girona, i ha recalcat que, per complir el somni de viure del futbol, “s’ha de ser bon company”. Actualment, l’entitat blanc-i-vermella compta amb una vintena d’equips de base formats per uns 400 nois i noies.