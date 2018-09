El Girona desitja assolir el seu millor inici a Primera contra el Celta

17 dies sense futbol han donat per molt. Des de veure com l’afició mostrava el seu disgust pel possible Girona-Barça als Estats Units, a recordar que puntuant Eusebio millorarà l’inici establert per Pablo Machín en la primera aventura dels gironins a l’elit. Entremig, s’ha cuidat a Portu després del seu frustrat fitxatge pel Sevilla i s’ha mirat amb mals ulls les últimes experiències a Montilivi, on l’equip no guanya des del mes de març, acumulant set partits sense sumar els tres punts. Comptant l’estiu, fa més de sis mesos. Tota una eternitat a la qual espera posar fi en la visita del Celta (21 h, Gol TV). “Les sensacions són bones, la victòria a Vila-real ens ha permès treballar sota un estat anímic molt bo. Estem animats i som conscients que tenim molts partits seguits, tots ells vitals. Tenir bons resultats a casa és important, volem ser forts davant l’afició. Tal com està tot, cada punt és decisiu malgrat que fer-ho al costat dels teus sempre dona un plus. Volem allargar la continuïtat del moment què vivim” assegurava Eusebio.

Els precedents en el retorn després d’una aturada, sigui pels partits de seleccions o per les vacances de Nadal, tampoc juguen a favor del Girona des del seu aterratge a Primera. L’any passat, els blanc-i-vermells només van treure dos empats en els cinc partits jugats. “Poder guanyar després d’una aturada és un repte més, les condicions són iguals per a tots perquè no hi ha hagut futbol per a cap equip. És cert que han passat molts dies des de l’últim partit però som conscients que hem de mantenir la línia de treball i cuidar tots els detalls. Ens hem de centrar en el Celta, només això. Ja hem demostrat que podem ser un equip fort i guanyar partits, tenim qualitat per sumar punts” afegia el tècnic val·lisoletà. El Girona, que va guanyar a Vila-real amb el 3-5-2, recupera a Portu i Gorka, als quals s’ha d’incloure Douglas Luiz, però perd al Choco Lozano, amb un cop a un dit del peu. El murcià, protagonista del serial de l’estiu, es retrobarà amb la seva afició contra l’equip que el va veure marcar a la Lliga per última vegada, en el llunyà mes de febrer. De fet, aquella és l’única victòria històrica dels gironins a Montilivi contra el Celta, un dels exequips d’Eusebio que sap que aquest estadi se li dona bé. “A Portu el rebran de meravella, per aquest equip és un jugador molt important. Ha donat moltes tardes de glòria i la millor notícia és que continuï amb nosaltres, segur que Montilivi és feliç veient-lo vestir la samarreta del Girona. Serà un bon moment per demostrar-li l’estima que li tenim” valorava.

Un rival perillós

El Celta, que ha arrancat com un tro, és tercer amb set punts i es manté invicte, no pensa en res més que no sigui sumar un nou triomf que el mantingui a la part alta. Antonio Mohamed, que mostrava la seva ambició assegurant que lamenta no haver aconseguit tots els punts en joc, va advertir que sortirà amb el mateix onze que va derrotar l’Atlètic (2-0). Lobotka i Fran Beltrán continuaran liderant el mig del camp i Pione Sisto, Maxi Gómez i Iago Aspas seran els perills ofensius que la defensa del Girona haurà d’intentar aturar. Eusebio Sacristán va deixar clar que els respecta. “Els hem analitzat i hem comprovat com alternen diferents plantejaments, amb constants canvis de posició dels seus futbolistes. Saben posar en dificultats els rivals, haurem d’estar molt atents i tenir-ho en compte perquè tenen molta qualitat, però estic convençut que els podrem superar si estem al nostre nivell”.

El partit de Miami

El Jovent Gironí, el grup d’animació situat al darrere de la porteria del gol sud de Montilivi, confirmava aquesta setmana a l’ARA que desocuparà el seu espai fins al minut 12, el minut dels aficionats, en protesta pel fet que el Girona sigui favorable a disputar el derbi català contra el Barça del pròxim 26 de gener al Hard Rock Stadium de Miami. Altres penyistes col·laboraran amb la iniciativa, sempre a títol personal, i s’esperen pancartes i càntics en contra d’aquesta decisió. Sense anar més lluny, en la visita del Madrid ja es va veure una pancarta que deia: “El Girona a Girona”. Eusebio, preguntat per la qüestió, va dir-hi la seva. “Tenim més informació perquè el club ja s’ha posat en contacte amb el vestidor. Som conscients del que suposa per al Girona anar a Miami i defensarem els seus interessos perquè aquests també són els nostres. Li donem suport perquè ens permetrà créixer i quan arribi el moment ho prepararem de la millor manera possible” va finalitzar.