El Girona s’agafa a l’excel·lència de Montilivi per continuar sumant victòries

Carregats d’il·lusió i amb la moral intacta per afrontar un final de curs vibrant, el Girona viu un idil·li màgic a Montilivi que vol allargar. De l’última derrota, contra l’Alabès, han passat gairebé quatre mesos on els aficionats blanc-i-vermells no han deixat de somriure mentre abandonaven els seus seients. El Getafe, el Las Palmas, l’Athletic, el Leganés, el Celta i el Deportivo han estat les víctimes d’un Girona amb fam d’èxits i un balanç de 15 gols a favor i cap en contra com a argument principal de la seva solidesa. De fet, el partit contra el Llevant (13 h, BeIN LaLiga) pot suposar un nou registre per als homes de Pablo Machín perquè cap equip ha encadenat set triomfs consecutius com a local aquesta temporada. Només el Barça i el Sevilla van aconseguir sis victòries seguides, però cap de les dues ratxes segueix vigent. Una marca que el Girona es quedarà en solitari si assoleix tres punts que l’apropin, una mica més, a la fita europea.

“L’objectiu de lluitar per aquestes posicions és llaminer i volem mantenir les possibilitats, a Montilivi estem forts i només pensem a continuar així. Els números? Ni els presto atenció, només sé que si sumem els tres punts estarem més a prop del nou repte que ens hem marcat. Segur que si guanyem tot el que queda, ens classificarem per jugar a Europa però això és llarg, hi ha molts partits directes i hi haurà sorpreses” resumia Pablo Machín, que no es refia gens d’un conjunt granota en línia ascendent i sap que els precedents després d’una aturada de Lliga no solen afavorir als gironins.

En les quatre interrupcions anteriors –comptant les vacances de Nadal-, el Girona només ha sumat 1 punt de 12, unes xifres molt inferiors de la dinàmica que viu actualment. “Hem tingut un terç de la plantilla fora però amb l’únic que no podem comptar és Olunga, sembla que té una lesió al maluc. Hi ha cert cansament a causa dels llargs viatges tot i que no hi haurà cap problema addicional”. La baixa del kenyà s’afegeix a les ja conegudes de Carles Planas, per lesió, i Mojica, sancionat, al carril esquerre, fet que propiciarà el retorn a la titularitat d’Aday Benítez. A la porteria, Bounou ja es va exercitar amb la plantilla després d’haver superat els problemes a l’adductor que li van impedir viatjar amb el Marroc. Si no hi ha cap contratemps d’última hora, serà titular.

Machín també ha volgut posar seny, recordant que en cap cas serà un fracàs no competir en la pròxima Europa League. “Des que vaig arribar ens hem marcat objectius ambiciosos, quedant molt a prop d’assolir-los o fent-los possible. Tenim una virtut clara: mantenim els peus a terra. Si continuem donant el màxim, ja tindrem temps a mirar la classificació. Com a professionals, és el nostre deure. Si no arribéssim a Europa no hem de tenir cap frustració, la temporada és espectacular tot i que la volem segellar amb lletres d’or”. Un cop més, ha evitat parlar del seu futur. Tots els esforços van dedicats a les nou jornades que resten. “La temporada serà històrica passi el que passi i volem que quedi en el record, hem fet un gran joc, sent vistosos. Això és el que importa, no entenc el rebombori sobre el meu futur. He escoltat molts cops les declaracions que vaig fer a Sòria i no veig res estrany, qualsevol professional escoltaria una oferta suculenta si li arriba i he donat incomptables mostres del meu compromís. No puc dir res més, només penso a guanyar el Llevant i evitar les distraccions”.

Sacsejada cap a la permanència

El Llevant arriba a Montilivi amb aires favorables, després d’un canvi de tècnic que ha reactivat el seu potencial. Acomiadat Juan Ramón López Muñiz a causa d’estar 15 jornades sense sumar els tres punts, Paco López sembla haver tocat la tecla precisa, sumant un sis de sis davant el Getafe i l’Eibar –dos rivals directes dels gironins- que eleva el marge amb el descens a dues jornades. “Tenen ànims, quan el cap vol les cames acompanyen” reconeixia el tècnic sorià, que va parlar de la transformació futbolística d’uns homes que van dominar, amb mà de ferro, la Segona Divisió el curs passat. “La confiança permet mostrar els actius i l’alegria dels seus futbolistes, juguen amb més davanters que al principi de temporada. Tenen a Morales, Ivi, dues puntes clares... Prioritzen el joc ofensiu per generar ocasions i mantenen el bloc compacte que sempre han tingut”.

Superat el primer tràngol important del curs, el conjunt granota vol allunyar-se de la zona de risc tan aviat com es pugui. La pròxima jornada rebrà el Las Palmas en un partit que tothom espera per assestar un cop definitiu cap a la salvació. Això, però, no els descentra del compromís més immediat. “Partim de zero, el que hagi passat abans no ens ha d’importar. El partit més important, ara com ara, és el del Girona. Els jugadors ho saben i volen fer la millor feina per sumar” deia Paco López, que no podrà comptar amb homes com Doukouré, Lukic, Luna i Rochina per diferents problemes físics. Ambdós equips s’han enfrontat 5 cops en el darrer any, amb la igualtat com a factor dominant: 2 victòries per a cadascun i un empat. Montilivi decidirà si el Girona desequilibra la balança a favor seu, assolint un registre immens d’imbatibilitat i aportant més dosis de realitat a l’obsessió més dolça que té entre cella i cella: ser el primer nouvingut a l’elit que es classifiqui per anar a Europa.