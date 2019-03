El Girona entra al palmarès de la Supercopa de Catalunya amb un gol d'Stuani

El Girona va disputar per primer cop la Supercopa de Catalunya, trofeu que enfronta als dos millors classificats catalans del curs anterior, i es va imposar al Barça amb un solitari gol de penal d’Stuani a la segona part (0-1). Amb aquest triomf, els gironins entren al palmarés d’aquesta competició que ja acumula quatre edicions i que abans havien guanyat dos cops el Barça i un l’Espanyol.

Set futbolistes del primer equip es va endur Valverde –el mínim que demana el reglament de la Supercopa de Catalunya– i tots set van ser titulars. Cillessen va capitanejar un equip on Umtiti i Murillo van ocupar l’eix de la defensa, Wagué i Miranda les bandes, Todibo –que s’estrenava amb el Barça– va fer de pivot en un mig del camp on també hi havia Aleñá i Riqui Puig, mentre que Malcom, Boateng i Collado van ser els davanters. Eusebio, de la seva banda, havia convocat 16 juagdors del primer equip i només va fer jugar d’inici a un futbolista del Peralada, Valery, que va ocupar el carril esquerre. La resta va ser una mescla de titulars i suplents.

Amb aquesta posada en escena es va iniciar un duel on els dos equips van basar les seves propostes a partir de la posessió de la pilota i on el Girona va disposar de les primeres ocasions. Lozano va rematar massa creuada un bona passada d’Aleix i, instants després, Miranda va brillar per prendre a boca de canó una pilota a Roberts. La mobilitat de l’anglès i les pujades de Valery van fer patir el sengalès Wagué, mentre que Miranda va estar seriós a l’esquerra. El perill del Girona es va quedar en un parell d’avisos i el Barça va començar a treure una mica el cap amb dues jugades xispejants de Malcom.

Al descans, Valverde només va introduir un canvi: Umtiti, que va acumular 45 minuts per anar recuperant ritme, es va quedar a la banqueta i Todibo va passar a jugar de central. El jove jugador francès se’l va veure faltat de ritme i això es va traduir en certa lentitud en algunes accions al cos a cos, però va mostrar criteri i qualitat en la sortida de pilota. Amb la seva elegància i físic, Todibo recorda a Thierry Henry, malgrat que ocupen posicions ben diferents.

A mesura que va avançar la segona meitat, va començar el reguitzell de canvis als dos equips, entre ells el de Douglas Luiz, que tant bon punt va entrar va haver de marxar per lesió. Al quart d’hora de la segona part Eusebio va fer entrar les patums –Stuani, Borja i Portu–, alhora que Valverde va anar donant entrada a més futbolistes del filial. El desequilibri de forces va desembocar en un penal de Collado a Valery que va transfomar Stuani. El Barça va treure l’orgull i va rondar el gol fins al final, però Aleñá va topar amb el travesser i Murillo va rematar mossegat i alt en una de les últimes ocasions més clares dels blaugranes.