El projecte del Girona continua creixent. En la recerca de l’excel·lència i mentre la futura Ciutat Esportiva encara no té lloc ni data, l’entitat gironina i el PGA Catalunya Resort han presentat l’acord i les obres dels nous camps d’entrenament que els blanc-i-vermells tindran a la seva disposició, en principi, a finals de gener i fins al 2021, després de signar un contracte de tres anys i mig de durada, en un acte encapçalat pel president del Girona, Delfí Geli, el director general, Ignasi Mas-Bagà i el conseller delegat del PGA, David Plana.

“Volem fer un pas més en el nostre creixement i aquí hem trobat unes instal·lacions completament adequades per a l’ús professional. Des del primer moment, les dues parts vam mostrar una bona sintonia per treballar junts, crear un projecte comú i beneficiós per a tothom. És un èxit que tot hagi anat tan de pressa, el PGA ha treballat de manera impecable”, explicava Delfí Geli. Des de l’estiu passat, els homes de Pablo Machín ja hi fan vida tot i no poder-se entrenar. Cada matí, els jugadors esmorzen plegats abans de desplaçar-se a Riudarenes –l’escenari més habitual i que seguirà a disposició del club– o a Montilivi. Un cop acabada la sessió d’entrenament, tornada al PGA per dinar seguint les pautes de la dieta personalitzada del nutricionista Sergi Mateo. Aquest conveni farà que tot sigui molt més accessible. “Les negociacions van començar sense saber si aconseguiríem l’ascens a Primera, ens servirà per potenciar el talent en un entorn incomparable, de primer nivell”, afegia Ignasi Mas-Bagà. Les primeres converses van tenir lloc fa sis mesos. “Ens volem vincular més al territori: el PGA és un projecte desconegut aquí perquè el golf no és gaire popular. Ara, incorporem el futbol. És un projecte esportiu per a la ciutat i ens servirà per donar vida a l'hotel i comercialitzar les instal·lacions quan acabi el termini pactat”, manifestava David Plana.

540x306 El Girona fa un pas més cap a l’excel·lència / GIRONA FC El Girona fa un pas més cap a l’excel·lència / GIRONA FC

El Girona disposarà de dos camps i mig d’entrenament, a banda dels múltiples mòduls que ara es troben a Riudarenes. A la parcel·la, de dues hectàrees i ubicada al terme municipal de Vilobí d’Onyar, només s’hi pot accedir per l’interior del complex. Encarats al nord-sud, la localització dels terrenys ha estat analitzada al mil·límetre. Dos camps naturals –el segon, amb un petit annex de gespa hibrida on realitzar treballs específics– de 110x72m i 160x72m donen la benvinguda a una instal·lació curosa amb els petits detalls. Idealitzada segons les necessitats d'un equip de Primera. Des dels vestuaris fins a la sala de gimnàs, passant per la zona de fisioteràpia sense descuidar una sala perfectament moblada per al treball del cos tècnic. Tot plegat, 750 metres quadrats.

Després de sacsejar tot el terreny, els més de 20 operaris diaris que treballen a les obres es troben, actualment, instal·lant el drenatge i el rec. L’empresa Garden Tona és l’encarregada de dur a terme la tasca amb la previsió, si les condicions climatològiques de l’hivern no ho impedeixen, de tenir-ho enllestit per a finals de gener.

El Girona, en condició de lloguer, pagarà una xifra que no s’ha donat a conèixer per l’ús exclusiu d’unes instal·lacions que, sense ser prioritari, podria veure entrenar el filial i el juvenil. “El projecte ja el teníem pressupostat en tota la seva durada, des d’aquest estiu” deia Mas-Bagà. Aquest salt qualitatiu també permetrà un nou gir en la capacitat de seducció. “Els jugadors veuran que la salut del club és bona, on poder treballar i estar a gust és factible. Intentem crear actius perquè s’interessin per nosaltres, pretenem que des de fora el projecte és vegi amb millors ulls”, manifestava un Delfí Geli que deixava oberta la porta a la futura Ciutat Esportiva, la verdadera joia de la corona. “Estem vivint el pas intermedi a la solució definitiva però, a hores d’ara, és complicat parlar-ne. El nostre dia a dia ens demana consolidar-nos a l’elit, queda molt camí per recórrer. Si ho aconseguim, la resta anirà arribant”, finalitzava, satisfet d’encapçalar un projecte cada cop més engrescador on als resultats esportius s'hi suma la professionalitat als despatxos. Un còctel sublim que deixa entreveure un futur il·lusionant.