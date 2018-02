El Girona presenta la candidatura europea (1-0)

El Girona segueix fent creure que els somnis són possibles, aconseguint una victòria (1-0) tan merescuda com suada davant un Celta que mai ha deixat d’insistir, obligant a mostrar la versió més solidaria d’un col·lectiu tocat per una vareta màgica. Només cal donar una ullada a la classificació, on els homes de Pablo Machín reclamen el seu dret a jugar a Europa el proper any.

Els blanc-i-vermells han sortit disposats a deixar la seva petjada, envalentits a causa de l’excel·lent dinàmica al costat d’una afició que no ha dubtat en desafiar la gèlida nit, fent constar que el tècnic sorià és fidel a allò que funciona. Malgrat l’esforç físic de fa 72 hores, només Planas i Stuani han alterat la continuïtat d’un onze decidit a fer mal al conjunt gallec traient-li la pilota. Així ha arribat la primera gran ocasió de Stuani, replicada minuts després per un Maxi Gómez que ha fet lluir a Bounou, en un avís per a navegants: qualsevol error podria ser mortal. Però aquest equip no només destaca per la seva rauxa sinó també per la seva concentració, especialment productiva en les darreres aparicions a Montilivi, on han viscut cinc victòries consecutives sense encaixar cap gol. Ramalho, Bernardo i Juanpe –imperial salvant un xut de Maxi amb 1-0- gairebé no han comès errades, atents al tall i contundents a l’hora de rebutjar les internades dels homes d’Unzué. A ningú se li cauen els anells per posar-se la granota de treball. Han après que l’exigència de l’elit no permet sempre la diversió, més encara en una darrera mitja hora on els faltava l’oxigen. Ajudats pels carrilers i amb la impagable tasca de Pere Pons i Granell, el bloc no ha mostrat cap fissura, controlant totes les situacions que ha deparat un partit que podia haver resolt molt abans, especialment en dos cops de cap després de la represa de Stuani i Ramalho i un xut de Bernardo a boca de canó.

Onzè gol de Portu

Quan s’ha tractat de construir, Portu ha tornat a donar una lliçó d’empenta. El murcià s’ha posat l’equip a l’esquena i, ajudat per un magistral Borja i el sempre resolutiu Stuani, ha generat perill fins i tot quan no n’hi havia rastre. Amb la presència del seleccionador espanyol Julen Lopetegui, a la llotja, ha estat una bona nit per picar-li l’ullet, tal com ha fet aprofitant una jugada extreta d’una pissarra que no deixa de sumar punts. Més murri que ningú, ha esperat, tot sol, que Planas el veiés. Quan els gallecs s’han volgut donar compte, Portu ja celebrava la seva onzena diana al córner, després d’un subtil toc que ha deixat impotent Rubén i a l’equip dormint en una magnifica setena posició.