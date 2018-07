El Girona trenca fronteres i es converteix en el primer equip de la Lliga que juga a l'Índia

El Girona es convertirà aquest divendres en el primer equip espanyol –i el segon de les grans competicions europees– que disputi un partit de futbol a l'Índia, una de les idees de la Lliga per trencar fronteres i expandir així el seu mercat pel gegant asiàtic.

I és que, malgrat que el criquet continua sent amb diferència l'esport rei a l'Índia, l'afició pel futbol està en creixement i ja és el segon esport en audiència televisiva, segons ha dit a l'agència Efe José Antonio Cachaza, representant de la Lliga al país.

La màxima competició espanyola aposta per una estratègia de promoció amb el Toyota Yaris LaLiga World, un torneig disputat a la meridional ciutat índia de Kochi i que enfronta el Girona amb el Melbourne City australià i el Kerala Blasters local.

El club català es convertirà així en el segon equip de les grans competicions europees que jugarà a l'Índia després del Bayern, que el 2012 va vèncer en un amistós la seva selecció nacional per 4-0. La Lliga té altres projectes per a l'Índia com ara la creació d'una xarxa d'escoles amb entrenadors espanyols o l'expansió digital, una manera de "generar marca" i competir en el mercat indi amb la Premier League anglesa, la competició de futbol més seguida actualment al país.

Una oportunitat per al Girona

El president del club català, Delfí Geli, s'ha mostrat "orgullós" que la Lliga compti amb el Girona per a l'expansió de la seva marca, ja que demostra que és "un equip respectat" al futbol espanyol, i va reconèixer que el viatge permet a l'entitat tenir un "important retorn econòmic", a més de "visibilitat i creixement". "Som en un dels països més importants del món, amb molta població, i hem d'aprofitar aquesta estada aquí per ser coneguts, perquè la nostra marca pugui créixer i es pugui obrir pas en el mercat de l'Índia", diu Geli.

Eusebio Sacristán, nou entrenador de l'equip blanc-i-vermell, ha dit que aquests primers dies de pretemporada li serveixen per conèixer els seus jugadors, de manera que els resultats no són el més important. "Ara mateix tampoc ens importa gaire el nivell dels rivals, ens importa sobretot que nosaltres puguem anar agafant ritme", ha assegurat el tècnic.

El Girona s'enfrontarà aquest divendres al Melbourne City (15.30 h, BeIN LaLiga), de l'A-League australiana, i aquest dissabte, al Kerala Blasters, de la Superlliga índia. En el primer enfrontament del triangular, disputat dimarts, l'equip australià va vèncer sense dificultats l'equip local per un contundent 6-0.