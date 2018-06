El Girona transformarà Montilivi fins al 2068

La proposta que l’Ajuntament va presentar dimarts a l’oposició i als mitjans de comunicació sobre la nova concessió de Montilivi al Girona per als pròxims 50 anys és una realitat després que aquesta tarda s’hagi aprovat per majoria absoluta al ple extraordinari urgent, encapçalat per l’alcaldessa, Marta Madrenas. En aquest període de temps s’espera una millora important de les infraestructures que situï Montilivi a l’altura de la Primera Divisió, la categoria on el Girona està creixent i espera estabilitzar-se. Tot i algunes veus crítiques –encapçalades pel rebuig de la CUP, que ho considera una “hipoteca massa gran per a la ciutat”– l’equip actual de govern ha aconseguit el vistiplau general perquè l’entitat blanc-i-vermella pugui disposar de l’estadi fins al 2068. L’Ajuntament sempre ha mostrat una predisposició ferma a arribar a un acord i ha deixat clares una sèrie de condicions que el club respectarà. També imposarà un cànon anual mínim de 197.929 euros, destinat a les obres d’inversió que es considerin més adequades, a banda de no donar subvencions. La suma total, quan la concessió arribi a la fi, serà superior als 10 milions d’euros, una xifra que augmentarà considerablement fins als 55 milions, segons les idees que tenen al cap als alts despatxos de Montilivi. “Aquest acord és una oportunitat de creixement que ens permetrà continuar avançant; podrem potenciar encara més la relació entre Girona i el seu territori alhora que esperem continuar sent referència per a molta gent”, ha valorat el president, Delfí Geli. Els beneficis per a la ciutat no acaben aquí, ja que l’estudi de la Cambra de Comerç va analitzar l’aterratge del Girona a Primera amb un impacte de 22,5 milions d’euros anuals. “La ciutat se sent orgullosa de la complicitat que té amb el club; vull remarcar que aquest és un projecte de tots. El Girona aposta per implicar-se i l'hi agraïm. L’acord posa les bases a l’arrelament que ja existeix. Ens havíem capficat a arribar a un acord per l’amor als colors, i avui comença una etapa que esperem que sigui molt feliç per a tothom”, ha afirmat Madrenas.

Obres a llarg termini

Però el Girona no tirarà la casa per la finestra immediatament i les remodelacions més importants es faran, de manera successiva, a 10 anys vista, amb el desig que l’entitat ja estigui consolidada entre els millors. Aquest estiu està prevista la instal·lació d’una nova graderia al gol sud –a falta de les reunions definitives amb l’Ajuntament i la Universitat–, el canvi de les torres de llum i millores a la megafonia i el videomarcador. Tot plegat superarà els 2 milions d’euros. Tot i que des de l’Ajuntament han reiterat que es tracta d’un document “obert” i que s’adequarà a mesura que les necessitats esportives ho exigeixin, fins a la temporada 2024/25 no està estipulada la segona gran obra, que no és cap altra que la renovació d’aquesta graderia instal·lada al gol sud, que s’acabarà de polir al curs 2032/33. Al curs 2028/29 serà el torn de la reconstrucció de la tribuna, amb canvi de teulada inclòs, que està pressupostada en més de 15 milions d’euros. Un estiu més tard hi haurà la reestructuració del gol nord, pressupostada en més de 7 milions. No serà fins al curs 2031/32 que les obres arribin a preferent i, dos anys més tard, es creï l’àrea comercial que tothom espera i que costarà uns 10 milions. La transformació de Montilivi també inclourà la instal·lació d’un sostre que cobreixi tot l’estadi. Encara falten 20 anys per arribar a aquest moment i només el temps mesurarà les capacitats d’un Girona que necessita brillar en el present si pretén enlluernar en un futur.