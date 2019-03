Griezmann estrena un nou documental després del polèmic 'La decisió'

El futbolista Antoine Griezmann ha estrenat aquest dijous un nou documental a la plataforma Netflix en què rememora quan va prendre la decisió de seguir i renovar l'estiu passat amb el club blanc-i-vermell i en el qual expressa el seu amor pel seu equip, els seus companys i el seu entrenador, Diego Simeone. És el segon documental protagonitzat del davanter francès, després del polèmic 'La decisió'.

'Antoine Griezmann: campió del món' repassa la seva infantesa, quan va provar en nombrosos equips del seu país, amb la negativa recurrent perquè era "massa baixet", segons explica el seu pare; quan va arribar a la Reial Societat o quan va fitxar per l'Atlètic, mentre traça el camí cap al títol a Rússia 2018, durant una hora d'imatges i declaracions del davanter, el seleccionador Didier Deschamps, el seu descobridor, Eric Olhats, i l'uruguaià Diego Godín, entre d'altres.

Griezmann, que fa 28 anys aquest dijous, aborda al documental diversos moments amb l'Atlètic, com la seva arribada al club, els seus primers entrenaments, la final de la Lliga de Campions, quan va fallar un penal o la de la Lliga Europa, quan va anotar dos dels tres gols del triomf a Lió per 3-0, i el moment en què va prendre la decisió de seguir al club.

"Estimo el club, estimo els meus companys d'equip, estimo el míster [l'entrenador Diego Simeone]. Em van donar moltes mostres d'afecte. És increïble veure com volia el míster que em quedés i els meus companys igual. El club es va esforçar molt perquè em quedés. Va ser commovedor i m'alegro de seguir aquí", afirma durant el vídeo.

"Jo no vaig dir res"

També recorda els xiulets que va patir al Wanda Metropolitano en el partit contra l'Eibar, l'últim de la temporada passada, quan es mantenia la incertesa del seu futur i l'opció de fitxar pel Barça. "Va ser un mal tràngol. Jo no vaig dir res. A tot arreu es parlava d'això. Va ser un cop dur per a la meva moral i la dels meus pares", diu. "Jo sabia que estava decidit per quedar-se", apunta també el seu company i amic Diego Godín. En aquell moment delicat el capità matalasser va sortir de la banqueta per demanar el suport de l'afició cap a Griezmann.