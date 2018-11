Guardiola: "A Catalunya el poder és la gent, que demana votar, és un exercici de democràcia"

Pep Guardiola està impartint aquesta tarda una conferència a la Universitat de Liverpool sobre societat, política, cultura i esport, on ha remarcat que la "situació a Catalunya és molt complicada": "El president electe és a l'exili, hi ha presos polítics i Carme Forcadell, que era la presidenta del Parlament, també està a la presó". El tècnic del Manchester City, que llueix el llaç groc a la solapa del seu jersei, també ha afirmat que la persecució que hi ha Catalunya no és només política, ja que també afecta a "músics o líders socials".

Guardiola també ha argumentat que a "si a Catalunya la gent vol votar, se l'ha de deixar votar i respectar el resultat": "És un exercici de democràcia". El tècnic català ha reiterat en aquesta idea: "La gent vol votar, com va passar a Escòcia i Anglaterra ho va permetre. El que passa a Catalunya és un moviment pacífic. El poder a Catalunya està en la gent". Guardiola també ha descrit Espanya com un país "multicultural" amb molta "riquesa" i amb "diferents llengües i cultures". El tècnic de Santpedor també ha afirmat que ell se sent català i que no té res en contra dels espanyols i que els aprecia igual que aprecia els alemanys.

Per últim, preguntat per quina part de Catalunya recomanaria visitar, Guardiola no s'ha quedat només amb un destí però ha recomanat, entre d'altres, Girona. El tècnic també ha fet broma amb els estudiants assistents a l'acte. "M'encanta estar a les universitats. Vaig ser un molt bon estudiant, però potser era una mica millor com a futbolista", ha dit el català amb un to distés.