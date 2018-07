Guardiola, als seus jugadors: "Si heu d'odiar-me, odieu-me"

"Us defensaré fins al final en la roda de premsa, però aquí us diré la veritat. Avui no he vist passió per guanyar. No l'he vist. Alguns jugueu millor quan esteu enfadats amb mi. Si heu d'odiar-me, endavant. No passa res. Però en cada entrenament, en cada partit, heu d'estar a punt". Aquest és un fragment dels discursos que ha fet el tècnic del Manchester City, Pep Guardiola, als seus jugadors. Aquest i altres fragments els recull el documental 'All or nothing', que el 17 d'agost estrenarà la nova plataforma de vídeos d'Amazon.

En el tràiler que ja s'ha publicat com a avançament es pot veure el treball diari de l'entrenador català, vigent campió de la Premier League, i la relació del de Santpedor amb els seus futbolistes. En el fragment que ja es pot veure, Guardiola es dirigeix als seus jugadors de manera vehement i apassionada i, després de dir-los que sempre els defensarà en públic, els repta a odiar-lo si d'aquesta manera són capaços de millorar el seu rendiment.