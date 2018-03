260x366 Guardiola apadrina una campanya per construir un hospital de dia d'oncologia / ALTHAIA Guardiola apadrina una campanya per construir un hospital de dia d'oncologia / ALTHAIA

L’entrenador del Manchester City Pep Guardiola ha protagonitzat la campanya solidària 'posem-hi el cor', que pretén captar els diners necessaris per a la construcció del nou Hospital de Dia d’Oncologia i Hematologia de la Fundació Althaia a Manresa (amb cobertura per a tota la Catalunya central). En l'espot publicitari, el també extècnic del Barça es passa una pilota amb professionals i pacients d’Oncologia mentre animen l’espectador a posar-hi les ganes, l’emoció, la il·lusió, l’energia i, sobretot, el cor per fer possible el nou equipament.

Sota el lema “la pilota és al teu camp”, la campanya de captació de fons intenta aconseguir que el ciutadà entengui la premissa 'ens pot tocar a tots' i que té l'oportunitat de moure fitxa. Es podrà fer la donació adquirint una polsera solidària i la pilota amb què Guardiola explica tots els detalls del projecte de l'hospital especialitzat en oncologia. Aquests col·laboradors ja han aconseguit assolir la xifra 400.000 euros recaptats. La construcció de l’equipament costarà un milió d’euros, i en farà falta un milió més (2 milions en total, per tant) per a la resta del material i la posada en marxa.