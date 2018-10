“Guardiola és el geni, però necessita un equip que vagi a mort amb ell”

"Estarà tres anys al Bayern i després parlarà amb nosaltres. Serem els primers", li deia sovint Joan Patsy –fidel col·laborador de Txiki Begiristain, el director esportiu del Manchester City– al CEO del club, Ferran Soriano. Qui és Joan Patsy? Quan va ser que Guardiola va començar a rumiar-se de veritat fitxar pel City? Aquests i altres dubtes els resolen els periodistes Luis Martín i Pol Ballús al llibre 'Cuaderno de Mánchester. De cómo y con quién Pep Guardiola conquistó Inglaterra' (Malpaso, 2018). "Volia fer un llibre per divertir-me, perquè les coses un les fa per divertir-se", explica Martín, que viu a cavall de Barcelona i Manchester i que fa un parell d'anys va començar a decidir que volia fer un llibre sobre el moment de Guardiola a Manchester com a tècnic del City.

"Guardiola dins el Brexit, què significa Guardiola per al futbol anglès, el duel amb Mourinho... però com que des del principi ja no hi va haver xoc… Hi vaig donar moltes voltes durant el primer any del Pep a Manchester... on aprèn del fet de no guanyar, una cosa que no li havia passat fins llavors. Després de pensar-hi molt hi vaig caure, i volia posar en valor una cosa que he vist en ell des que entrenava el Barça B: el Pep escull amb qui treballa, busca ajuda", explica Martín, a qui els amics (que són molts) anomenen Lu. "En una xerrada amb Ernesto Valverde, quan era entrenador de l'Olympiacos, li va dir al Pep que es deixés ajudar per la gent que ja hi ha als clubs, que no cal arribar-hi amb un equip tan extens. Llavors decideixo que vull fer el llibre sobre el Pep i la seva gent", recorda Martín.

D'aquesta manera és com neix un relat on despulla l'univers Guardiola a Manchester, des de la bona relació que manté amb Txiki i Soriano, fins al paper que té Manel Estiarte i tota la gent que envolta el tècnic català al City. I també, com no podria ser d'altra manera, de la família. 'Cuaderno de Mánchester' explica detalls com ara la carta astral basada en el calendari xinès que la germana gran de Guardiola li va fer o el missatge que va afegir la seva filla gran a sota del principi inamovible que l'entrenador havia escrit a la paret del seu despatx a la City Football Academy just acabat d'aterrat a Manchester.

Una gorra, Cruyff i Harry Potter

De la mateixa manera que Guardiola cuida tots els detalls en la preparació de les temporades i dels partits, Martín i Ballús s'entretenen en els petits detalls, els que sorgeixen en diàlegs que a priori potser poden semblar insubstancials o una mera anècdota, però que ajuden a entendre la dimensió que genera i que envolta l'entrenador català. Els dos periodistes nodreixen el seu relat a base de preguntar, conversar i recollir anècdotes i confessions que a vegades surten en entrevistes més formals a la ciutat esportiva del City i d'altres en bars fent una pinta, o fins i tot en una sastreria. Als llocs s'hi ha de ser, i Martín i Ballús s'han fet un fart de voltar pels carrers de Manchester per construir el seu llibre. En definitiva, per fer periodisme. És així com el lector descobreix anècdotes com la poca destresa de Guardiola al volant (els culpables sempre són els pilars que apareixen de cop i volta) o el perímetre del seu crani (60,5 cm), mesurat al mil·límetre per fer-se fer una gorra que el protegeix del fred britànic, una gorra que acaba conduint a Cruyff i a Harry Potter.

"Volíem fer un llibre parlant de coses que encara no s'haguessin explicat. Un llibre en què no només es parli de futbol, que vagi més enllà. Ensumar què hi ha al carrer. Són diferents reportatges que s'estructuren en un relat basat en el futbol, però que pots començar per qualsevol capítol", explica Ballús, que publica el seu primer llibre i ho fa a quatre mans amb Martín, al qui no dubta a catalogar de mestre. "Necessitava algú que em complementés, que em qüestionés el meu punt de vista, perquè ja fa molts anys que conec el Pep", explica l'experiodista d''El País', que només lamenta els horaris de Ballús, poc propens a matinar. Els dos autors admeten que han gaudit treballant junts i han sobreviscut l'un a l'altre, i esperen que el fet d'haver-s'ho passat bé i haver pogut arribar a aplegar la quantitat de detalls i d'anècdotes que recull el llibre serveixi per satisfer els lectors. A partir de moltes hores de dedicació, s'han guanyat la complicitat de l'equip de gent que envolta Guardiola i també s'han proveït de converses amb alguns dels jugadors. "En perspectiva, m'hauria agradat aprofundir més en els serveis mèdics del club, els hem descuidat una mica i també són molt importants", valora Martín.

"Al final, Guardiola és el geni, però també necessita un equip, un grup de gent que vagi a mort amb ell", resumeix Martín. "La clau del llibre són totes les persones que hi surten", afegeix Ballús. A 'Cuaderno de Mánchester' tota la gent que va amb un xandall blau 'citizen' i que treballa a l'ombra agafa protagonisme per dibuixar la dimensió del tècnic català. Com el Brandon, un dels encarregats del material a qui Guardiola ha cedit el privilegi d'alçar els trofeus. "Quan el vaig conèixer vaig quedar commocionat. Veure a un home de la seva categoria, que ho ha guanyat tot, i veure com tracta tothom de la mateixa manera... És molt humil, un paio molt normal, us ho juro", explica amb admiració en el llibre.

En definitiva, Martín i Ballús han parit un relat que cuida els detalls i s'entreté en les anècdotes que sovint són oblidades en el voraç dia a dia de la premsa esportiva. Un llibre ideal per a tots aquells que estimen el futbol de Guardiola i volen conèixer el dia a dia d'una ment brillant per al futbol però que necessita enriquir-se d'un grup humà poderós i fidel per assolir l'èxit. Tot plegat, sense oblidar la música. "Perquè Manchester és música", conclou el Lu.