Guardiola i el paper del VAR: "És cruel, però hem d'acceptar-ho"

El Manchester City ha tornat a quedar-se a les portes de la fase final de la Lliga de Campions. La trajectòria dels 'citizens' va de bracet de la de Pep Guardiola. És una història compartida, de grans èxits a la Premier League i d'eliminacions precipitades, per nivell a les competicions domèstiques i aposta econòmica des dels despatxos. La d'aquest dimecres ha sigut especialment dura. El conjunt anglès ha perdut el seu bitllet de classificació contra el Tottenham en un partit boig (4-3) que s'ha decidit des de la cabina del VAR.

Fernando Llorente ha fet el gol de la victòria amb una rematada de circumstàncies, acariciant la pilota amb la cuixa després de desviar-la amb el colze, enganxat al cos. La normativa arbitral que ha instaurat aquesta temporada la UEFA dicta que si el davanter toca la pilota amb les mans abans de fer gol, deixant matisacions de banda, l'acció no és legal. El VAR va veure que el davanter basc havia comès la infracció i va demanar-li a l'àrbitre Cüneyt Çakir que revisés la jugada.

651x366 Fernando Llorente celebra el seu gol contra el City / EFE Fernando Llorente celebra el seu gol contra el City / EFE

La gestió de les imatges

El problema va centrar-se, llavors, en la gestió de les imatges de televisió. La pantalla de la gespa només va reproduir dos angles de la mateixa jugada. La selecció deixava fora les imatges que confirmaven que Llorente tocava la pilota amb el colze abans de fer el 4-3 del partit. Çakir confirmava el gol i es tocava les costelles, justificant la seva decisió, reproduint el vídeo que havia vist. "Des d'un angle sembla que Fernando Llorente toca la pilota amb les mans, i des d'un altre, l'angle que ha repassat l'àrbitre, no", va comentar Pep Guardiola des de la sala de premsa, defensant l'ús del VAR, però demanant més exigència en el moment d'establir les bases del seu funcionament.

Que el videoarbitratge anul·lés un gol a Sterling al minut 93 per fora de joc, amb el Manchester City celebrant la classificació 'in extremis' a les semifinals, va arrodonir la decepció. "És cruel, però hem d'acceptar-ho. Després dels primers vint minuts de partit guanyàvem per 3-2. A la segona part hem creat moltes oportunitats i hem marcat el gol que necessitàvem. Malauradament no ha acabat bé. Felicitem el Tottenham i li desitgem bona sort per a les semifinals", va comentar Guardiola.