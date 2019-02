Guardiola torna a mostrar el seu suport al presos polítics

L'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, s'ha tornat a pronunciar respecte als presos polítics catalans. Aquest divendres, en la roda de premsa prèvia a la final de la Copa de la Lliga que el seu equip disputarà diumenge contra el Chelsea a Wembley, el tècnic català ha donat el seu suport als presos: "Fa un any no pensava que encara serien a la presó. He vist el que han declarat els últims dies els nostres polítics, però estan acusats d’una cosa que no van fer. Espero que el jutge pugui adonar-se de què va passar i que puguin tornar a les seves vides, amb les seves famílies".

Guardiola, compromès amb la causa catalana des del principi, dimecres va tornar a lluir el llaç groc a la solapa de l'anorac en el duel de la Lliga de Campions contra el Schalke 04. A les competicions organitzades per la Federació anglesa de futbol, el tècnic de Santpedor té prohibit dur el llaç perquè l'organisme anglès creu que és un símbol amb càrrega política.