Harry Kane vol trencar el forrellat del Juventus i el City visita el Basilea

L'himne de la Champions League tornarà a sonar aquest dimarts (20.45 h, BeIN Sports) al Juventus Stadium i al Sankt Jakob-Park de Basilea. Els italians, immersos en la disputa pel primer lloc a la Lliga, que ara mateix ocupa el Nàpols amb un punt més, se centren ara en el trofeu continental. El Tottenham encomanarà les seves esperances a l'encert de Harry Kane. Per la seva banda, el Manchester City de Pep Guardiola parteix com a clar favorit davant d'una de les ventafocs de vuitens, el Basilea suís.

El conjunt de Massimiliano Allegri farà un punt i a part al torneig domèstic, que ha pres emoció respecte als últims anys gràcies a l'alegria d'un Nàpols que no va passar de la fase de grups a la Champions, per pensar en Europa. El semifinalista i botxí del Barça de l'última edició, a qui encara li cou la derrota (1-4) contra el Madrid a la final de Cardiff, segueix tenint la solidesa defensiva com principal emblema.

Aquest partit contra el Tottenham pren un encant especial perquè davant l'il·lustre forrellat italià hi haurà Harry Kane, màxim golejador de les grans lligues europees el 2017 amb 56 gols i actual pitxitxi de la Premier amb 23 dianes. També és el màxim golejador de la història del Tottenham. Kane arriba endollat després d'haver marcat l'únic gol del partit en la victòria dels spurs contra l'Arsenal d'aquest cap de setmana.

El Basilea vol seguir sent la revelació

Per la seva banda, el duel entre el Basilea i el Manchester City (20.45 h, TV3 i Antena 3) té, a priori, menys encant per la diferència de qualitat entre els dos equips. Els de Pep Guardiola lideren amb mà de ferro la Premier -estan a 16 punts del segon- i només han cedit una derrota en tota la Lliga. Els suïssos, segons al seu torneig domèstic, s'han guanyat l'etiqueta d'equip revelació a Europa després d'haver derrotat el Manchester United (1-0) a la fase de grups i haver golejat el Benfica (5-0). Mendy i Gabriel Jesus són baixa al City.