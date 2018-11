Mario Hermoso debuta en la victòria d'Espanya en un amistós contra Bòsnia i Hercegovina (1-0)

En un triomf per la mínima (1-0) d'Espanya sense més història contra Bòsnia i Hercegovina en un duel amistós, Mario Hermoso s'ha convertit en el jugador número 42 del RCD Espanyol que debuta amb la selecció absoluta espanyola. El central periquito ha disputat els 90 minuts del partit fent parella a l'eix de la defensa amb el defensor de la Reial Societat, i també format al planter blanc, Diego Llorente. A banda d'Hermoso, també han debutat aquest diumenge el migcampista gallec del Celta de Vigo, Brais Méndez, que ha estat l'autor del gol de la victòria, i el porter català Pau López, ex de l'Espanyol i actualment al Betis.

El debut d'Hermoso arriba dos anys després que Marco Asensio, ara al Reial Madrid, fos l'últim jugador blanc-i-blau en ser cridat per jugar amb el combinat estatal. De fet, el maig del 2016, Asensio va participar en un amistós contra Bòsnia i Hercegovina, el mateix rival contra el qual també s'ha estrenat Hermoso.

El jugador de l'Espanyol amb més internacionalitats és Ricardo Zamora, amb 24. Sent jugador de l'entitat periquita, el Divino va jugar els primers partits de la selecció fins que, en els Jocs Olímpics d’Amsterdam (1928), no va ser seleccionat en ser considerat “professional”. Amb 13 internacionalitats es va quedar Raúl Tamudo, que no va passar de partits de fase de grups i amistosos, i es va quedar a les portes del Mundial del 2006.