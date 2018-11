Holanda sorprèn França i fa baixar Alemanya

L’Holanda de Jasper Cillessen va guanyar la partida a la França d’Ousmane Dembélé (2-0) i aquest dilluns es jugarà entrar a la final four de la Lliga de les Nacions de la UEFA contra una Alemanya que, amb la victòria del conjunt de Ronald Koeman, ahir va baixar matemàticament a la lliga B.

El partit a l’Stadion Feijenoord va començar amb el guió previst, i Holanda, una selecció àvida de grans cites després d’haver quedat fora de l’Eurocopa del 2016 i del Mundial de l’estiu passat, va tenir la possessió mentre França esperava el seu moment per mossegar. L’equip de Didier Deschamps no té inconvenient a renunciar a la pilota i esperar, amb calma, el moment per fer mal, però ahir no va arribar.

En un primer temps amb poques ocasions i amb domini de la pilota holandès, el marcador no es va moure fins que una falta de comunicació entre N’Zonzi i Varane va desembocar en una primera rematada de Babel que va aturar un Lloris que no va poder fer res quan Wijnaldum, a boca de canó, va aprofitar el refús de la seva primera aturada. Els holandesos van obrir la llauna, malgrat que Pavard, amb una rematada que va sortir fregant el travesser de la porteria que defensava Cillessen, hauria pogut avançar el seu equip.

A la segona part, França va saltar a la gespa amb un punt més d’intensitat i convençuda de capgirar el marcador. Però el conjunt de Deschamps es va trobar amb una Holanda valenta i que va avançar la pressió mentre les cames van aguantar per defensar el seu avantatge en el marcador i les seves opcions d’accedir a la final four. De fet, Lloris va haver de tornar a aparèixer perquè Holanda va posar França contra les cordes en més d’una ocasió. Deschamps va moure fitxa i va donar entrada al blaugrana Dembélé al minut 60 i Mbappé va passar a jugar de punta. La sacsejada del seleccionador francès no va tenir l’efecte desitjat. Ja al final del partit, Depay va sentenciar amb un penal xutat a l’estil Panenka.

D’altra banda, avui (20.45 h, Cuatro) Portugal visita Itàlia amb la possibilitat de certificar la primera posició del grup 3 si empata o guanya.