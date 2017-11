Hope Solo acusa Joseph Blatter d'haver abusat sexualment d'ella

La portera nord-americana Hope Solo va acusar l'expresident de la FIFA Joseph Blatter d'haver abusat d'ella sexualment durant la cerimònia de la Pilota d'Or de 2013, en la qual, va assegurar, li va tocar el cul.

En una entrevista divulgada divendres pel setmanari portuguès 'Expresso', la històrica portera de la selecció femenina d'Estats Units va explicar que Blatter li va tocar el cul abans de pujar a l'escenari per lliurar un premi.

"Em va palpar el cul. Va ser en el lliurament de la Pilota d'Or fa uns anys, just abans de pujar a l'escenari. És una cosa que s'ha vulgaritzat", va assenyalar Solo, que va afegir que després de l'incident no va tornar a veure-li i no va poder dir-li que no el tornés a tocar.

Contactat per 'Expresso', el portaveu de Blatter va dir que l'acusació de la futbolista és "ridícula".