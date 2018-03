La IFAB confirma que s'utilitzarà el VAR al Mundial de Rússia

El Mundial de Rússia de futbol d'aquest proper estiu serà el primer de tota la història que utilitzarà la tecnologia del VAR, el sistema de videoarbitratge. Així ho ha decidit aquest matí la International Football Association Board (IFAB), un organisme format per les quatre federacions del Regne Unit (Anglaterra, Escòcia, Irlanda del Nord i Gal·les) i la FIFA.

Amb el president Gianni Infantino al capdavant, l'assemblea general de la IFAB ha aprovat definitivament l'ús del VAR al món del futbol després de dos anys de proves i d'estudi. La FIFA anunciarà en els propers dies que els àrbitres del Mundial de 2018 podran utilitzar el videoarbitratge.

⚽ HISTORIC DECISION: The IFAB`s General Assembly has just approved Video Assistant Referees to be used on a permanent basis. The VAR system has been trialled over the past two years in almost 1,000 football matches.



Read more about the news of the day! https://t.co/emKL8IMSiR pic.twitter.com/PZGni2qQkT