Ignasi Mas-Bagà: “Tot el que construïm es basa en la nostra història”

Escollit director general del Girona el 2015, Ignasi Mas-Bagà (Barcelona, 1985) ha transformat el club de dalt a baix. Vinculat durant sis anys a Mediapro, on combinava l’assessorament a clubs esportius amb accions estratègiques en la F1, explica les interioritats en la gestió del millor moment de la història del club.

El rentat de cara és majúscul.

Quan vaig arribar els jugadors no cobraven i l’entitat patia un clar risc de desaparèixer malgrat que es va quedar a les portes de pujar a Primera. Com a consultor extern verificava els acords de la compra de TVSE Futbol i, un cop estava tot lligat, em van oferir el càrrec actual.

Quin era el repte principal?

Estabilitzar l’entitat. L’ampliació de capital va contribuir a iniciar una professionalització en tots els àmbits de treball i equilibrar els deutes en l’àrea de negoci per oxigenar el dia a dia de la tresoreria, incorporant peces clau que ens permetessin créixer en diferents vies d’ingressos: abonats, patrocinadors, drets de televisió, ticketing... Satisfets per la gestió esportiva, vam decidir renovar els contractes dels principals impulsors, Quique Cárcel i Pablo Machín.

El Girona té ara una salut immillorable.

Tenim un projecte consolidat i el futur ens il·lusiona. Hem adequat els contractes de patrocinis a la categoria, fent una auditoria externa per valorar cada actiu. També pretenem cuidar els empresaris locals que han contribuït a arribar fins aquí i no es poden permetre mantenir l’escenari actual, buscant altres vies que n’assegurin la continuïtat, ja que el salt econòmic és elevat.

Continuar sent fidels a la identitat.

És essencial saber d’on venim. No ho perdrem de vista, tot el que construïm es basa en la nostra història i no renunciarem mai al que som. Hem de continuar creixent i establint-nos dins el territori. El balanç de les campanyes que estem fent, com el partit benèfic a Ripoll o diferents projectes amb les escoles, ens indica que ho estem aconseguint.

Què ha suposat l’entrada del City Football Group i el Girona Football Group en l’accionariat?

El Girona se segueix gestionant des d’aquí, comunicant-se amb un consell d’administració format al 50% per les dues branques. Ara bé, el ventall de possibilitats s’ha ampliat. El City Football Group és líder mundial del nou futbol que s’està vivint, amb presència en diferents continents. Ens hem introduït de ple en una plataforma que va molt més enllà del terreny de joc, entrant dins el paquet de venda que ofereix el seu departament de patrocinis i màrqueting.

Com es reparteixen els rols?

Escollim cada responsable d’àrea perquè són bons en allò que fan. En cada empresa és necessari establir un organigrama però la diferència la marquen els objectius. Ens dediquem a gestionar emocions, d’aquí la importància de l’aficionat i del col·lectiu de penyes. Ells són els nostres ambaixadors, traslladen el significat del Girona allà on van.

¿Ha quantificat l’impacte econòmic que suposa ser de Primera?

A final de curs farem un balanç per fer que les dades siguin al màxim de fiables possible però coneixem els estudis fets per la Cambra de Comerç de cada club que competeix a l’elit per primer cop. Les xifres voregen els 20 milions d’euros anuals sobre la ciutat i província.

Fent números rodons, s’han invertit 3 milions d’euros a remodelar Montilivi. Quins són els pròxims passos?

La prioritat és renovar el contracte amb l’Ajuntament, que s’acaba al juny. El més probable és que signem una concessió a llarg termini que inclourà la instal·lació de les torres de llum, un projecte que ja està planificat.

En quins aspectes creu que hi ha marge de millora?

Volem perfeccionar l’experiència de l’aficionat en un dia de partit. El fet de tenir unes graderies, lavabos o bars temporals ho dificulta. No podem obviar que l’equip hi està acompanyant però volem anar més enllà i omplir tot l’aforament. Hem de saber oferir productes interessants per arribar a la gent.

Qui serà el patrocinador principal a la samarreta?

Si no hem venut la samarreta és perquè no volem devaluar-la, ja que les xifres que ens han ofert fins ara queden lluny del valor que considerem adequat. Els contractes signats anteriorment deixaven de tenir validesa amb l’ascens i només n’hem renovat el 47%. Ara els nous patrocinadors representen el 53%.

Umbro ha generat polèmica amb la distribució: alguns equips del planter encara competeixen amb l’antic equipament i els aficionats no poden comprar samarretes. Què ha passat?

No estem contents i assumim la nostra part de responsabilitat, tot i que estava estipulat tenir-ho tot a punt a l’estiu. Una comanda així s’encarrega al desembre i nosaltres signàvem l’acord a finals de gener, ens vam equivocar. Tindrem samarretes per a tothom per a la campanya de Nadal. Ens queda un any de contracte, no pensem cancel·lar la relació.

Montilivi desconfia de la visita del cuer

El partit entre el Girona i l’Alabès a Montilivi (21.00 hores, GOL) reuneix tota una sèrie de condicionants que poden portar a l’engany. Mentre que els gironins viuen el millor moment de la temporada - han sumat 11 punts dels últims 15 en joc - , el conjunt vitorià viurà el debut a la banqueta d’Abelardo Fernández, el nou tècnic, a la recerca d’una reacció. “No podem desaprofitar cap minut, serem fidels al nostre estil. Si ens deixen, atacarem des del primer instant tot i el perill que això comporta. Aquest és un partit que val més que tres punts i ens hem de guanyar el prestigi treballant”, explicava ahir el tècnic dels gironins, Pablo Machín, que podrà comptar amb Bernardo, Maffeo i Pere Pons per intentar continuar en l’actual estat de felicitat.