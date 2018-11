Iniesta, al 'Salvados', sobre la depressió que va patir: "Desitjava que arribés la nit per prendre'm una pastilla"

Andrés Iniesta va parlar al programa 'Salvados' de La Sexta i va afirmar, en recordar l'etapa en què va viure una depressió, que només volia "que arribés la nit" per poder-se prendre "una pastilla".

"A les persones ens mou la il·lusió i en una situació així no en tens, no sents les coses. Desitjava que arribés la nit per poder-me prendre una pastilla i descansar", va reconèixer. "Quan pateixes una depressió no ets tu. Quan estàs tan vulnerable és difícil controlar els moments de la vida", va explicar el manxec.

"Deseaba que llegara la noche para tomarme una pastilla y descansar"

Aquel año lo ganó todo. Aquel año Andrés Iniesta pasó una dura depresión. Así se sincera #IniestaEnSalvados: pic.twitter.com/S7OHznxGBy — サルバドス (@salvadostv) 25 de novembre de 2018

Sobre la seva decisió de jugar al Japó, Iniesta va comentar: "Tant de bo hagués pogut jugar tota la vida al Barça, però no podia donar el meu 100% a l'equip".

També va recordar la forta rivalitat Reial Madrid - Barça de l'època en què el portuguès José Mourinho entrenava l'equip blanc: "Mourinho va ser el component clau de la mala relació que hi va haver en aquella època entre Barça i Madrid –va explicar–. Qui no ho vulgui veure és que traspassa els límits de la radicalitat. Allò va fer molt de mal a la selecció, als companys. Era surrealista. No veies la rivalitat de sempre, veies odi. Es conreava aquest ambient i era insuportable".

També va recordar el Mundial de Rússia i el relleu en el càrrec de seleccionador a pocs dies del començament: "Quan Julen Lopetegui va marxar de la selecció, esportivament no va ser positiu. No podia ser-ho de cap de les maneres". "El que comença malament, normalment acaba malament. L'últim partit va acabar de posar la cirereta. El 'mister' [Fernando Hierro] va parlar amb mi abans. Però no vaig entendre aquesta decisió i l'hi vaig dir. La vaig respectar, però no la compartia. M'era igual el que em digués. Vaig estar putejat, imagina't", va reconèixer.

Sobre Hierro y una decisión no compartida. Sobre Mourinho y “el ambiente de odio”. Habla claro #IniestaEnSalvados: pic.twitter.com/TMFsHfZHqY — サルバドス (@salvadostv) 25 de novembre de 2018

Sobre la seva infantesa, Iniesta va recordar entre bromes quins erens els seus equips preferits: "Quan era petit era de l'Albacete i del Barça. Però com que un dia el Barça ens va marcar set gols, em vaig enrabiar i vaig entrar en un període de confusió amb el Madrid".