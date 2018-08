L'Inter de Milà denunciarà Javier Tebas

L'Inter de Milà ha anunciat aquest divendres que denunciarà Javier Tebas després d'unes declaracions del president de la Lliga en una entrevista al diari 'ABC' en què el mandatari acusa diversos equips europeus de "fer trampes", entre ells, el conjunt italià. "En altres llocs passen coses que no haurien de passar. Em refereixo al PSG, però també al Juventus amb el fitxatge de Cristiano Ronaldo, o a aquestes ofertes de l'Inter de Milà, que no té diners per fitxar jugadors i després li ofereix a Modric una barbaritat de diners... ", afirma Tebas a l'entrevista.

Després d'aquestes declaracions, el club italià ha decidit actuar. La denúncia arriba just tres dies després que la Cadena SER avancés que el Reial Madrid emprendria accions legals contra l'Inter de Milà per haver negociat amb Modric tot i que és un futbolista amb contracte en vigor al club blanc.