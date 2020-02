Isak, un davanter de 21 anys, destrossa el Reial Madrid i l'elimina de la Copa (3-4)

Zinedine Zidane seguirà sense saber què és dirigir el Reial Madrid a les semifinals de la Copa. El Celta (2016-17) i el Leganés (2017-18) el van fer fora a partit doble als quarts de final i, ahir, a partit únic, la Reial Societat el va eliminar amb contundència al Santiago Bernabéu (3-4). Bona part de culpa del triomf basc la va tenir un jove davanter de només 21 anys: Aleksander Isak. L’atacant suec, titular indiscutible des que al mercat d’hivern el brasiler William José va flirtejar amb el Tottenham de José Mourinho, va provocar el primer gol del seu equip, va fer els dos següents i va servir l’assistència del quart i definitiu. Tot això sense comptar un altre gran gol ben anul·lat pel VAR als primers compassos de la segona part.

La sala de videoarbitratge també va ser protagonista quan el Madrid estava llançat a una remuntada gairebé impossible malgrat que el públic del Bernabéu no va perdre la fe fins al final, com en els dies en què Cristiano Ronaldo marcava gols victoriosos al temps afegit. Però el portuguès ja no llueix els colors del Reial Madrid i Vinícius, que va ser el millor del seu equip, va veure com el que hauria suposat el 2-4 a falta de 15 minuts per al final era anul·lat per fora de joc. Poc després, a centrada seva, sí que va marcar Rodrygo. Els blancs es van bolcar a l’atac, Nacho va fer el 3-4 en l’afegit i Ramos, tot sol, va rematar a les mans del porter en l’últim minut del partit.

La Reial acaba amb vuit del planter

No n’hi va haver prou amb l’empenta final local per salvar la cara i evitar l’eliminació a mans d’una Reial Societat exquisida en el desplegament ofensiu. El conjunt basc va estar dirigit per l’encert i l’atreviment d’Isak, la lectura d’Odegaard, la intel·ligència de Merino i el lideratge d’Oyarzabal. Tots, sota la batuta d’un tècnic de la casa donostiarra i amb gust pel futbol combinatiu i d’atac: Imanol Alguacil. La Reial va acabar jugant el partit amb vuit jugadors del planter.

El primer gol va ser obra d’Odegaard –cedit pel club blanc a la Reial–, que va aprofitar un refús d’Areola per rematar. El xut del noruec anava centrat i tou, però va ser mínimament desviat per Militao i el porter francès va ser incapaç d’aturar-lo. A l’inici de la segona meitat va començar el recital d’Isak amb un golàs anul·lat com a primer avís. En la jugada següent, després d’una gran assistència de la jove perla basca Barrenetxea, va fer un gran gol de tisora. Dos minuts després va fer el tercer, precedit d’un mal rebuig de Nacho i finalitzat amb una gran rematada al primer pal. Isak, que el 2017 va rebutjar el Reial Madrid, va servir el quart a Merino i va acabar d’ensorrar el conjunt blanc.