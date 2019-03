Iván Carrillo demana la dimissió de Joan Soteras com a president de la Federació Catalana de Futbol

L'excandidat a la presidència de la Federació Catalana Iván Carrillo, president del CF Gavà, ha registrat aquest dimecres una carta a la Federació en què convida Joan Soteras i la seva junta directiva a presentar la dimissió immediata com a conseqüència de la que qualifica com una actuació còmplice i encobridora de les irregularitats de l'expresident Andreu Subies.

"La gravetat dels indicis, sent notària i pública la conclusió de l'informe de la Guàrdia Civil en relació a l'abús de poder comès per Andreu Subies, ja ha provocat la seva dimissió com a vicepresident de la RFEF, un fet que certifica les sospites d'irregularitats en el seu mandat amb un volum de diners desviats d'entre 400.000 i 2 milions d'euros", explica Carrillo. Segons l'excandidat, "els fets assenyalen inequívocament a l'actual junta directiva de la Federació Catalana".

Carrillo amenaça amb posar en marxa "els recursos estatutaris previstos per forçar els canvis i la regeneració necessària i urgent a la FCF".