Ja estan definits els bombos per a l'Eurocopa del 2020

El pròxim 2 de desembre al centre de convencions de Dublín se celebrarà el sorteig de la fase de classificació per a l'Eurocopa del 2020. Aquest any, la fase de classificació es disputarà en 13 seus diferents i també estrena sistema, ja que 20 equips es classificaran segons el mètode tradicional i hi haurà quatre places més en joc que es decidiran a través de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Aquests quatre llocs es decidiran després disputar-se els 'play-off' d'aquesta nova competició creada aquest any i tindran lloc el mes de març del 2020, mentre que la classificació per a aquestes 20 millors seleccions es disputarà abans, des del març fins al novembre del 2019.

Les 55 seleccions implicades en el sorteig que se celebrarà el pròxim 2 de desembre seran repartides en cinc grups de cinc equips i cinc grups de sis equips que sortiran de sis bombos diferents: en total, deu grups. Els dos primers equips de cadascun d'aquests deu grups que es formaran es classificaran per a l'Eurocopa. Els caps de sèrie, que estan al primer bombo, són els dos primers classificats de cada grup de la Lliga A de la Lliga de Nacions i els dos millors tercers. Per aquest motiu, la selecció espanyola de Luis Enrique, que ha acabat segona del seu grup de la Lliga de Nacions (per darrere d'Anglaterra i per davant de Croàcia), s'assegura ser cap de sèrie del seu grup de classificació. La campiona del món el 2014, Alemanya, està al segon bombo. Per tant, espanyols i alemanys podrien quedar emparellats en el mateix grup.

Els bombos de l'Eurocopa del 2020

Bombo 1

Espanya, Anglaterra, Suïssa, Holanda, Croàcia, França, Itàlia, Portugal, Bèlgica i Polònia.

Bombo 2

Alemanya, Bòsnia i Hercegovina, la República Txeca, Dinamarca, Islàndia, Rússia, Suècia, Ucraïna, Gal·les i Àustria.

Bombo 3

Finlàndia, Irlanda del Nord, Noruega, República d'Irlanda, Sèrbia, Eslovàquia, Turquia, Bulgària, Israel i Escòcia.

Bombo 4:

Albània, Xipre, Estònia, Geòrgia, Grècia, Lituània, Montenegro, Eslovènia, Hongria i Romania.

Bombo 5:

Armènia, Azerbaidjan, Bielorússia, Gibraltar, Kazakhstan, Kosovo, Luxemburg, Macedònia, Moldàvia i Illes Fèroe.

Bombo 6:

Andorra, Letònia, Liechtenstein, San Marino i Malta.