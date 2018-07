James Rodríguez haurà de pagar 11,65 milions per frau fiscal

El jugador del Reial Madrid cedit al Bayern de Munic James Rodríguez està acusat per l'Agència Tributària d'haver defraudat 6,35 milions d'euros per la tributació dels seus drets d'imatge mentre va ser jugador del club blanc, segons avança 'El Mundo'. Així, Hisenda li reclama, sumant la multa i els interessos, 11,65 milions d'euros, la qual cosa suposa una de les sancions més importants fixades a un futbolista de la Lliga.

Segons explica el rotatiu madrileny, tot prové de l'exercici fiscal 2014, quan James va fitxar pel Madrid al juliol. El jugador va presentar la seva declaració com a no resident a Espanya i va ser aquest el motiu pel qual Hisenda va investigar-lo. A banda de la tributació de l'activitat econòmica com a resident a Espanya durant aquell període, Hisenda també li reclama els impostos corresponents als seus drets d'imatge.