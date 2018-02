Jordi Alba veu la targeta groga i no jugarà contra el Las Palmas

Jordi Alba no jugarà contra el Las Palmas. El defensa del Barça ha vist aquesta nit la seva cinquena targeta groga durant el partit contra el Girona i complirà sanció la propera jornada. L'internacional amb l'Espanya completa el cicle d'amonestacions abans d'enfrontar-se a l'Atlètic de Madrid el diumenge 4 de març, al Camp Nou. Luis Suárez, que també acumulava quatre targetes grogues, sí que jugarà en el proper enfrontament de la Lliga Santander.

El davanter uruguaià ha intentat forçar l'amonestació de forma clara durant els últims cinc minuts del derbi català. Serveis de banda eterns, queixes, empentes. El ventall d'intents de Suárez ha estat molt ampli. L'àrbitre Alberola Rojas, però, no ha volgut ensenyar-li la targeta i, per tant, estarà disponible per al Las Palmas. Valverde haurà de decidir si apostar per ell o dosificar-lo per evitar que es perdi el partit contra l'Atlètic.