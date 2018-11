Jornada de sumar punts a la gespa i algun de simbòlic al bus i a la dutxa

Algunes jornades estan cridades a generar aquell efecte carambola que, de sobte, desmarca algun equip a la classificació. La jornada 8 de la Lliga Iberdrola ha fet coincidir alguns dels enfrontaments més interessants: d’una banda, el València-Barça (13h, Gol), i per tancar el cap de setmana, el trepidant Atlètic de Madrid-Llevant (18.15h, Gol). Blaugranes, matalasseres i granotes són les úniques que encara no han perdut en el que portem de campionat, mentre que les xe només han sigut derrotades en una ocasió. Això sí, quatre empats les han deixat despenjades a la zona mitja de la taula.

Deures abans de l’aturada

“Té bones jugadores i a la llarga serà un dels equips que anirà cap a dalt”, analitzava Fran Sánchez en la prèvia. El tècnic blaugrana va rebre la bona notícia de la recuperació de Lieke Martens, que torna a estar disponible després d’un parell de setmanes de baixa. Les cames fresques de l’holandesa poden venir bé a un equip que porta 6 partits en menys de tres setmanes. “El calendari no està pensat per equips que juguen diverses competicions i tenen internacionals”, es queixava Sánchez. Dijous a la tarda, el Barça jugava (i guanyava) a Glasgow per certificar el bitllet a quarts de final de la Champions, i aquest diumenge hi tornarà. A més, l’aturada per seleccions no servirà de descans per al Barça, que cedeix deu jugadores a la selecció espanyola, a banda de Martens, que jugarà els dies 9 i 13 la decisiva repesca contra Suïssa per ser al Mundial).

Amb un ull a l’Atlètic-Llevant

L’obsessió del Barça serà centrar-se en les dificultats que li plantejarà el València abans d’enganxar-se a la televisió i seguir el que passi a l’Atlètic de Madrid-Llevant, el gran partit de la jornada. Les matalasseres, amb ple de victòries fins ara, reben l’aspirant estrella de la Lliga, un Llevant que vol fer un pas endavant i competir-li els punts als dos grans dels últims anys. L’Atlètic té la baixa d’Esther González, mentre que el Llevant segueix sense poder comptar amb Buceta, Ona i Palacios. Kino García recupera Zornoza i Guti.

L’Espanyol i les baixes en defensa

També serà una jornada d’alguna cosa més que tres punts per a l’Espanyol, que rebrà l’Athletic a Sant Adrià del Besòs (11h, Esport3). Joan Bacardit té les baixes sensibles de dues peces “fonamentals” en defensa, com Inés Juan i Berta Pujadas. Tot i així, el tècnic es mostra confiat de treure un bon resultat si l’equip està “concentrat” i “aprofita les oportunitats”. Amb només quatre gols, les periquites són l’equip menys golejador de la categoria, però al davant hi tindran un Athletic que només ha pogut sumar un triomf en set jornades.

Per a les blanc-i-blaves serà una jornada d’estar pendent d’altres marcadors per no perdre posicions a la taula, sobretot el que hi hagi al Logronyo-Sporting de Huelva i al Màlaga-Madrid, quatre dels cinc equips que tenen les catalanes per sota. Quan acabi el seu partit, l'Espanyol tindrà la resta de duels al descans. En sortir de la dutxa, la victòria pot tenir un valor simbòlic doble.