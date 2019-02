Julen Lopetegui: "No he tornat a parlar amb Florentino"

Julen Lopetegui està tranquil. És el missatge que s'ha obligat a donar el tècnic aquesta matinada durant una entrevista al programa 'El Partidazo' de la Cadena Cope, en què ha repassat la seva etapa exprés al Reial Madrid. Va passar de puntetes per tots els fronts oberts que va deixar al Santiago Bernabéu, des del seu fitxatge –abandonant la selecció espanyola a pocs dies de la disputa del Mundial– fins a l'acomiadament. "He tingut l'oportunitat d'entrenar dues banquetes extraordinàries. Cal estar preparat perquè les coses surtin malament. Forma part de la vida de l'entrenador. L'etapa al Madrid va durar menys del que hauríem volgut. Són situacions que et fan més fort, et fan tenir la pell més dura. Sé com funciona aquesta professió", ha comentat.

"Estic molt agraït amb el club per haver-me donat l'oportunitat de poder entrenar un equip extraordinari", ha assenyalat sense valorar les crítiques i el paper de Santiago Solari. Sí que ha parlat de la seva relació amb el president Florentino Pérez: "L'acomiadament me'l va comunicar José Ángel Sánchez. No vaig parlar amb Florentino. De fet, no hi he tornat a parlar. No passa res. Ells fan el seu camí i jo el meu", ha assenyalat.