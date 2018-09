La junta electoral de la Federació Catalana de Futbol proclama provisionalment la candidatura de Joan Soteras

La junta electoral que vetlla pel procés electoral de la Federació Catalana de Futbol (FCF) ha proclamat provisionalment aquest dijous una única candidatura a la presidència de la FCF, l'encapçalada per Joan Soteras. L'òrgan ha determinat com a vàlids un total de 867 avals i com a no vàlids 51, un cop fet el recompte i la verificació de les 918 signatures presentades aquest dimecres per Soteras i el seu equip.

Segons la junta electoral, l'altra precandidatura que es volia presentar a les eleccions, la que encapçalava el president del Gavà, Ivan Carrillo, no ha passat el tall: ha presentat 130 avals, 79 dels quals s'han declarat vàlids i 51 no vàlids, i per convertir-se en candidat calen 121 signatures vàlides.

Carrillo disposa ara de tres dies hàbils per presentar-hi al·legacions, i ja ha comunicat que pensa impugnar el procés. "Només el resultat ja ha sigut un desgavell", ha indicat Carrillo, que està "estudiant impugnar les eleccions". "No volen eleccions. Hem anat un per un a cada camp a recollir les signatures, hi ha hagut manipulació", denunciava el president del Gavà, que destacava el fet que hagin invalidat el mateix nombre de signatures de les dues precandidatures. "És estrany, oi?"

D'acord amb el calendari electoral, aprovat en l'última assemblea general extraordinària de la FCF feta a Calafell, el 18 de setembre es produirà la proclamació definitiva de les candidatures. És per això que, en cas que la FCF proclami president Soteras la setmana vinent, Carrillo presentarà l'endemà "un vot de censura". "Serà ingovernable", indica el dirigent gavanenc.

De moment, Soteras és l'únic candidat a la presidència de la Federació Catalana de Futbol i dimarts vinent podria ser proclamat president. Però si Carrillo finalment impugna el procediment electoral, la junta electoral haurà de resoldre el dimarts 18 les impugnacions que hagi pogut rebre aquests dies.

Vicepresident de l'organisme amb Andreu Subies de president, Soteras es va fer càrrec de la presidència de la FCF després de la renúncia de Subies, ara vicepresident econòmic de la RFEF. Soteras va ser vicepresident del Sabadell al final dels vuitanta i, més tard, va ser president de la junta gestora i del club vallesà entre el 2006 i el 2013.