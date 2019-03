La Juve evita jugar als Estats Units i elimina el risc que detinguin Cristiano Ronaldo

Els organitzadors de la International Champions Cup, el torneig amistós que cada estiu enfronta els millors equips de futbol del món, han col·locat el Juventus al quadre asiàtic, de manera que Cristiano Ronaldo evitarà viatjar als Estats Units, on se l'investiga per una presumpta violació. Amb aquesta decisió s'elimina el risc que el futbolista portuguès pugui ser detingut als Estats Units o que el Juventus hagi de disputar el torneig sense la seva estrella.

La competició tenia previst anunciar les dates i seus del torneig el 27 de març, però el diari ' The New York Times' ha avançat que el club torinès jugarà previsiblement a la Xina i a Singapur i que els seus possibles rivals seran el Manchester United i el Tottenham Hotspur. Els problemes legals de l'astre portuguès han estat determinants, segons el 'New York Times', perquè els organitzadors del torneig, l'empresa novaiorquesa Relevent Sport, col·loquin el Juventus a l'Àsia en lloc dels EUA.

El Juventus va participar en la passada edició de la International Champions Cup sense Cristiano Ronaldo, que acabava de incorporar-se al club, amb partits contra el Bayern Munic a Filadèlfia, contra el Benfica a Nova Jersey i contra el Reial Madrid a Washington.

Setmanes després, la model Kathryn Mayorga va acusar el futbolista portuguès d'haver-la violat el 2009 a Las Vegas (EUA) i d'haver comprat el seu silenci amb 375.000 dòlars.