La marxa de Kayode és l'últim moviment del Girona en el mercat d’hivern

La confirmació de l’adéu de Larry Kayode ha estat l’última transferència del Girona en un mercat d’hivern on només ha pogut incorporar al Choco Lozano. El nigerià, necessitat de minuts per poder disputar el Mundial de Rússia –així li ho va transmetre el seleccionador-, propietat del Manchester City, ha cancel·lat la cessió i acabarà el que queda de curs a l’Amiens de la Ligue 1 francesa. Una sortida cantada després de comprovar, de primera mà, l’actitud del futbolista, que va aterrar 15 dies més tard de la data fixada per al retorn als entrenaments, superat el parèntesi nadalenc. Visiblement molesta, l’entitat blanc-i-vermella començava a assumir un comiat que s’ha fet esperar fins a l’últim moment. No hagués estat positiu mantenir el jugador a disgust. Pablo Machín, que havia demanat reforços per oxigenar la plantilla durant la segona volta, veu com la nòmina de futbolistes es redueix dels 24 als 22, comptant les baixes de Farid Boulaya i Marlos Moreno. Amb tres fitxes lliures, el Girona només podria fitxar jugadors sense cap lligam amb ningú o cobrir una hipotètica lesió de llarga durada, d’aquí al que queda de temporada.

Un dels noms que ha sonat amb més força, Zeca, no s’ha concretat degut als problemes que manté amb el Santos. Quique Cárcel ha aprofitat la presentació del Choco Lozano per parlar-ne: “Creiem que té contracte vigent, hem de mirar amb molta atenció què podem fer i què no. Seria una gran incorporació però és molt complicat, no contemplem fitxar-lo un cop passi el dia d’avui”. El gran desig, però, era reforçar la zona ofensiva, sent l’objectiu principal Marc Gual, per qui la fórmula prevista era una cessió amb opció de compra que el conjunt andalús ha rebutjat. Rubén Rochina també va estar a prop, decidint-se finalment pel Llevant i deixant a l’hondureny Anthony Choco Lozano com a recanvi principal, junt amb Olunga, davant qualsevol eventualitat atacant. Aquest dijous a les 13.00 h, el director esportiu del Girona compareixerà en roda de premsa i farà balanç del primer mercat d’hivern de la història dels gironins a l’elit.