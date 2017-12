Kenti Robles, un reforç de luxe per a Catalunya contra Navarra

La lateral de l'Atlètic de Madrid Kenti Robles és la novetat més destacada de la llista de la selecció femenina de futbol de Catalunya per disputar l'habitual partit amistós contra Navarra, el pròxim divendres 22 de desembre a les 18.30h al Sadar, a Pamplona. La mexicana, que té la doble nacionalitat i que s'ha criat a Barcelona des de petita, serà una de les quatre debutants de l'equip de Natalia Arroyo, juntament amb Berta Pujadas, recentment guardonada com la jugadora jova amb més projecció, Ainhoa López i Aina Torres.

540x306 Kenti Robles, durant el Llevant-Atlètic de Madrid / LALIGA Kenti Robles, durant el Llevant-Atlètic de Madrid / LALIGA

Respecte a la llista de la temporada passada, tornen les matalasseres Marta Corredera i Andrea Pereira, i la valencianista Gio Carreras, baixa a Galícia per lesió. Per problemes físics no hi seran, aquest cop, les lesionades Paula Nicart, Laura Gutiérrez i Leila Ouahabi. Destaquen les absències de quatre blaugranes habituals, com Alexia Putellas, Vicky Losada, Olga García i Marta Torrejón.

La selecció catalana s'entrenarà dijous 21 al CAR de Sant Cugat a partir de les 17.00h i es desplaçarà fins a terres navarreses el mateix dia de partit.

La llista completa és la següent:

Laura Ràfols, Esther Sullastres, Aitana Bonmatí, Berta Pujadas Brenda Pérez, Elba Vergés, Maria Estella, Andrea Pereira, Marta Corredera, Kenti Robles, Carol Férez, Gio Careras, Débora García, Ainhoa López, Alba Aznar, Aina Torres i Núria Mendoza.

540x306 Presentació del Navarra-Catalunya a Pamplona / FUTNAVARRA Presentació del Navarra-Catalunya a Pamplona / FUTNAVARRA

Aquest matí també s'ha conegut la convocatòria de Navarra, que podrà comptar amb totes les seves integrants de Lliga Iberdrola: Ainhoa Tirapu, Eunate Arraiza, Maite Oroz, Erika Vázquez, Ane Azkona, Ane Bergara, María Díaz, María Blanco (Athletic), Amaya Mendióroz (Rayo Vallecano), Leyre Fernández (Reial Societat), Marta Unzué (Barça), Miriam Rivas, Izaskun León, Jaione Larraiotz, Lidia Alen, Lorena Herrera, Oihane Gil (Osasuna) i Irena Gaztelu (Mulier).