El Kremlin acull el sorteig del Mundial

Les 32 seleccions classificades per al Mundial de futbol del 2018 coneixeran aquest divendres a partir de les 16.00 h (Cuatro, Teledeporte i Eurosport) els seus rivals de la fase de grups, que es començarà a disputar el 14 de juny amb el partit inaugural a l’estadi Lujniki de la ciutat de Moscou.

L’exjugador Gary Lineker i la periodista russa Maria Komandnaia seran els encarregats de presentar la gala, que tindrà lloc al Palau del Kremlin de Moscou, i vuit exfutbolistes, entre ells Carles Puyol, seran les mans innocents del sorteig, en el qual hi haurà quatre bombos amb vuit equips.

A Rússia, al bombo 1, se li assignarà directament la posició 1 del grup A, com a amfitriona del Mundial. Les altres set seleccions restants d’aquest mateix bombo passaran de manera automàtica a la posició 1 de cada grup (grups B a H), i s’escolliran a l’atzar dels bombos 2, 3 i 4 les seleccions que completaran les altres posicions dels grups. La FIFA garantirà que cap grup tingui més d’una selecció de la mateixa confederació, amb l’excepció d’Europa, representada per 14 països. Per tant, cada grup comptarà almenys amb un i com a màxim dos combinats europeus. De manera que sis dels vuit grups inclouran dues seleccions europees.

Seguint el criteri geogràfic, equips com el Perú, Colòmbia, Mèxic i l’Uruguai del segon bombo no podran quedar enquadrats al mateix grup que l’Argentina i el Brasil (del bombo 1), equips amb els quals ja s’han enfrontat en la fase de classificació sud-americana. Aquest mateix criteri se seguirà amb la resta de confederacions a excepció de la UEFA.

Rivals de la selecció espanyola

Precisament, la mecànica del sorteig i la norma que no hi puguin haver dues seleccions de la mateixa confederació al mateix grup fan que la selecció espanyola tingui un 20% de probabilitats d’enfrontar-se amb el Brasil o l’Argentina i només un 9,5% d’acabar al mateix grup que Alemanya, Portugal, Bèlgica, Polònia o França.