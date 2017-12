L’Atlètic de Madrid es queda sense Champions, el Bayern humanitza el PSG

L’Atlètic de Madrid no serà als vuitens de final de la Champions. El conjunt de Diego Pablo Simeone va empatar contra el Chelsea a Stamford Bridge, un resultat insuficient per als matalassers després del triomf del Roma contra el Qarabag, que va situar els italians com a líders de grup, mentre que els londinencs es van convertir en un possible rival del Barça als vuitens de final. El Bayern Munic, el Basilea i el Juventus -que no podrà ser rival dels catalans- van ser els altres equips que seran al segon bombo en el sorteig de dilluns a Nyon.

A l’equip madrileny l’ha penalitzat el mal començament de competició, especialment el fet de no haver guanyat cap dels dos duels contra el Qarabag. Ahir, a Londres, els matalassers van demostrar que estan en una dinàmica positiva, escalant posicions a la Lliga, però arribant tard a la Champions. Es van avançar amb un gol de Saúl, però a la segona meitat un xut de Hazard va tocar en Savic i va suposar l’empat que no deixava satisfet cap dels dos conjunts. Els espanyols quedaven fora de la Champions, els d’Antonio Conte veien que no seran primers al sorteig que farà la UEFA dilluns al migdia. Un gol de Perotti en una jugada en què hi havia fora de joc de Dzeko va permetre el triomf del Roma, que va acabar de dilapidar les opcions dels jugadors de l’Atlètic de Madrid i que condemnava el Chelsea a passar com a segon. El Roma no va sentenciar, Kolarov va topar en dues ocasions amb Sehic i el Qarabag va estar a punt d’espatllar la festa italiana. Míchel va tenir a les seves botes l’empat però no va ser capaç de superar Alisson Becker.

El PSG ofereix la seva pitjor versió

Qui també va passar com a líder de grup va ser el PSG, que va caure 3 a 1 a l’Allianz Arena de Munic. No va ser el correctiu del passat 8 de març al Camp Nou, però sí un avís per a un equip que havia presentat les seves credencials a la Champions en una fase de grups -fins ahir- immaculada. Al minut 8, Robert Lewandowski, vivint al límit del fora de joc, va caçar una pilota morta a l’interior de l’àrea per marcar el primer gol. El PSG de Neymar va replicar sense encert, i abans d’arribar al descans Corentin Tolisso va entrar tot sol pel centre de la defensa parisenca, entre el central i el lateral, per rematar de cap al fons de la porteria d’Alphonse Areola. L’ensurt per al conjunt d’Unai Emery es va acabar a l’inici del segon temps, quan Edinson Cavani va col·locar una pilota suau al cor de l’àrea que va rematar sense oposició Kyrian M’bappé. Tot i això, a l’equador de la represa, Tolisso va repetir arribant des de la segona línia per afusellar el porter del PSG i donar emoció als minuts finals.

El Manchester United de José Mourinho -que aquest cap de setmana es juga bona part de les opcions de seguir viu a la Premier en el derbi contra el City- va haver de suar de valent per guanyar el CSKA de Moscou, que es va avançar abans del descans amb un gol de Dzagoev. En dos minuts a l’equador del segon temps, els anglesos van capgirar el marcador, primer gràcies a l’instint assassí de Lukaku, autor de l’empat, i després Rashford va desequilibrar el duel amb la cama esquerra resolent un contraatac en què van fallar els defenses russos. Per darrere del United es va classificar el Basilea, que va superar 0 a 2 un Benfica que no ha aconseguit cap punt en els 6 partits disputats.

Al grup del Barça, el Juventus va fer el mínim per assegurar-se la segona posició. Els italians van superar 0 a 2 l’Olympiacos, obrint el marcador després d’una jugada d’Alex Sandro per la banda esquerra que va resoldre sol a la línia de gol Cuadrado i sentenciant a l’últim minut amb un llançament potent i creuat de Bernardeschi.

En la jornada d’avui el Barça coneixerà la resta de possibles rivals. El Porto i el Leipzig es jugaran el segon lloc en un grup en què el Besiktas ja té assegurada la primera plaça. Al grup del City, el Nàpols i el Xakhtar també buscaran passar com a segons. Ara bé, si el Liverpool acaba primer del seu grup, el Chelsea només podria tenir com a rivals el Barça, el PSG i el Besiktas. Les opcions d’un Barça-Chelsea, per tant, serien molt altes.