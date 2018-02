L'Atlètic, nou líder després de la derrota del Barça femení davant l'Athletic

La derrota a casa del Barça davant l'Athletic Club (0-1) ha situat com a nou líder de la Lliga Iberdrola femenina de futbol l'Atlètic de Madrid, actual campió, que dissabte va vèncer per 1-0 el València. Un gol de Lucía per a l'Athletic en el minut 76 va sentenciar el Barça, que ara ocupa el segon lloc, a un punt de l'Atlètic de Madrid i cinc per davant de les bilbaïnes.

Tampoc ha estat un bon dia per a l'Espanyol, que ha encaixat a casa una golejada (0-6) davant el Llevant amb quatre gols de Charlyn.

Aquest dissabte, un gol al minut 24 de Sonia Bermúdez li va valer el triomf per 1-0 a l'Atlètic de Madrid sobre el València a la jornada 20 de la Lliga Iberdrola femenina.