L'Espanyol, doble campió del MIC

El RCD Espanyol ha estat el gran triomfador en la jornada de finals d'aquest diumenge del MIC, el prestigiós torneig de futbol base que s'ha disputat durant aquesta setmana a la Costa Brava. El conjunt blanc-i-blau ha alçat al cel de Palamós els trofeus de les categories cadet i infantil de segon any i ha reivindicat el potencial del seu planter entre els millors del món.

En els dos casos, els blanc-i-blaus han superat un Barça que, en aquesta edició, no ha pogut guanyar cap títol. A la final de cadets, després d'un duel molt igualat, l'Espanyol ha acabat imposant-se en els penals (0-0, 4-2) als blaugranes obtenint, d'aquesta manera, el seu tercer trofeu davant la presència de les més de 4.500 persones que han omplert l'estadi municipal de Palamós. Malgrat la derrota, el blaugrana Robert Navarro ha estat distingit amb el premi al millor jugador i el guardó al porter més destacat l'ha guanyat Mykyta Turbaievskyi, del Xakhtar Donetsk.

En infantils, l'Espanyol ha vençut per un ajustat 1-0 en un partit en el qual ha estat determinant Oriol Ciurans, que ha estat designat com el millor arquer del torneig en aquesta categoria. Per la seva part, el blaugrana Adrià Capdevila, s'ha emportat el premi al millor jugador. Pel que fa a la final de la categoria de juvenils, després d'haver donat la sorpresa en eliminar el Barça a les semifinals, la UE Llagostera s'ha fet amb el títol en superar el Girona FC en els penals (0-0, 4-2) i s'ha estrenat en el palmarès de la competició. El guardó al jugador més destacat ha estat per a Adrià Bernabé, del Barcelona; i el del millor porter, per a Carlos Sanz, de l'Atlètic de Madrid.

Altres campions

A més, a l'estadi municipal de Figueres, el Celta de Vigo ha superat el València per 1-0 a la final de cadets de primer any i la Tuttifutbol Academy de Mataró (Maresme) s'ha imposat a l'Athletic Club en la d'infantils de primer any (1-1, 3-2 en la tanda de penals). Així doncs, el Llagostera, l'Espanyol, el Celta i la Tuttifutbol Academy s'han unit en la nòmina de campions d'aquest MIC al Sevilla FC, al Reial Betis Futbol, al Paris Saint-Germain i al Club Atlètic de Madrid, els equips que, en la jornada de finals de dissabte, van aixecar els trofeus de les categories aleví-futbol 11, aleví-futbol 7, infantil-aleví femení i juvenil-cadet femení, respectivament.

Aquesta divuitena edició del MIC ha comptat amb la participació de més de 7.000 futbolistes i de 372 equips procedents de 42 països dels cinc continents. En total, els 47 estadis que han servit com a seus del torneig han acollit més de 900 partits.