L'Oviedo és massa per al Nàstic (1-0)

El Nàstic ha caigut derrotat per la mínima (1-0) aquest diumenge al camp de l'Oviedo, l'estadi Carlos Tartiere. Els granes han vist com un solitari gol de Raúl Berjón quan faltaven deu minuts per arribar al descans han privat els granes de puntuar en un dels camps més complicats de la Segona Divisió. Els locals, que ara són sisens amb 56 punts, ocupen l'últim lloc d'accés al play-off d'ascens a Primera Divisió.

Els tarragonins, que han jugat els últims cinc minuts amb deu jugadors per expulsió d'Arzo, han trencat una ratxa de dues victòries consecutives i continuen amb 42 punts, cinc per damunt del descens, a l'espera del partit que jugarà aquest dilluns (21.00 h / GOL TV) el Barça B al camp de l'Osca, el tercer classificat.