L’aterratge a Primera fa augmentar la fidelitat

L’estat de joia que viu el Girona es veu reflectit en l’assistència a Montilivi, on s’ha multiplicat la mitjana d’espectadors. De mica en mica, el club s’espolsa la característica tradició de veure com l’estadi amb prou feines arribava a la mitja entrada des de l’aterratge a la Lliga de Futbol Professional, el 2008. Això sí, quan el Girona s’hi ha jugat alguna cosa, el públic sempre hi ha respost. Ja sigui gràcies a entrades gratuïtes, abonaments gairebé regalats o un atac de pertinença a l’últim moment. Amb l’arribada de la Primera Divisió alguna cosa ha canviat i s’ha sembrat la primera llavor forta. A l’estiu va començar la bogeria, amb tots els abonaments exhaurits i obligant el club a promocionar un nou carnet de soci que fes més amena l’espera. En els 15 partits de Lliga disputats fins ara, han visitat l’estadi 153.553 persones. L’increment respecte al curs de l’ascens és d’un 84%, passant d’una mitjana total de 5.583 espectadors a l’actual de 10.237. No hi ha cap equip a l’elit que tingui més bones xifres de creixement, com testifica una veu autoritzada de l’entitat consultada per l’ARA, que estima en 13.000 persones la massa social actual del Girona, entre abonats, socis i penyistes.

540x306 Més espectadors que mai a Montilivi Més espectadors que mai a Montilivi

El decisiu partit entre el Girona i el Betis (21.00 h, GOL) tornarà a mostrar la comunió que hi ha actualment entre l’equip i una afició que omplirà de nou Montilivi, conscient de la importància del partit. En una iniciativa de les penyes, que han fet una crida per mitjà de les xarxes socials, es rebrà els jugadors una hora i mitja abans per mostrar-los el caliu. Aquest curs s’ha arribat tres cops al sold out : contra el Reial Madrid (13.383 espectadors), en el derbi català contra el Barça (13.305) i en l’últim enfrontament contra el Llevant (11.391), una entrada superada el dia del debut a l’elit contra l’Atlètic (11.511) i unes dades molt per damunt de les primeres xifres que va deixar Montilivi en l’estrena a l’LFP.

Tenint en compte que la capacitat de l’estadi ha augmentat gràcies a les graderies supletòries de preferent i de gol nord, passant dels gairebé 9.500 espectadors als 13.500 actuals, s’ha de recordar que entre el 2008 i el 2010 la col·locació de seients i la construcció de l’original grada de preferent impossibilitava superar els 7.500 aficionats. Això deixa unes xifres més aviat pobres en l’inici d’una dècada d’or i que ha vist com el Girona passava de Segona B a Primera sumant fidels a la seva causa. Les mitjanes són prou significatives: entre la més baixa, de 4.243 el curs 2009-10, a la més nombrosa, de 6.243 el curs 2010-11, hi ha una diferència de 2.000 persones.

L’èxtasi de les grans nits

El Girona-Alacant (3-0) del 7 de setembre del 2008 va deixar 5.225 espectadors en el retorn dels blanc-i-vermells a Segona, 50 anys després. Aquell curs, els partits contra el Llevant (6.411), l’Hèrcules (6.200) i el Saragossa (6.000) van veure per primer cop l’èxtasi de Montilivi, potenciat en les nits màgiques que encara havien d’arribar. La final contra el Múrcia de l’any següent va ser la més minsa, amb 5.972 suports. La temporada 2010-11 va viure el primer ple, un Girona-Granada (2-0) que va entusiasmar els 9.282 presents, una estadística força semblant a la viscuda una fatídica tarda del 2013 contra el Xerez (2-4, amb 9.286).

L’exitós any de l’equip dirigit per Rubi va deixar tres sold outs més: el 3-2 contra l’Alcorcón en la Lliga regular (9.205), el 3-1 també contra els madrilenys a les semifinals del play-off per l’ascens (9.210) i el 0-1 en la final davant l’Almeria (9.286), un partit recordat per la mala gestió del club, que va posar a la venda tots els abonaments i va fer enfadar, i molt, els socis del Girona.

La permanència del 2014, assolida contra el Deportivo de la Corunya davant de 8.846 persones, va obrir una nova era. Ni les patacades més ferotges van buidar Montilivi els dies clau: 8.974 espectadors van presenciar l’1-1 contra el Lugo (amb totes les entrades exhaurides), 8.348 van veure l’1-4 contra el Saragossa i 9.282 el 0-1 contra l’Osasuna (també amb totes les entrades venudes). El 4 de juny passat, el Girona es treia del damunt el pes més gros que ha suportat mai, amb l’alè de 9.082 aficionats celebrant l’històric ascens a l’elit.

Els pics baixos han sigut ben presents durant aquest recorregut. Sense anar més lluny, la tempesta que va caure durant el Girona-Sevilla Atlètic (2-0) del 2017 va fer que a Montilivi només hi assistissin 2.358 herois. Un any abans, el Girona-Valladolid (1-0) va congregar 2.390 fidels. Fins i tot un partit contra l’Sporting (3-1) del 2012 va viure la pitjor entrada, amb 1.487 espectadors. Res a veure amb la dolçor que es respira aquest any, en què l’assistència més baixa han sigut els 6.392 espectadors contra el Celta.

El creixement del Girona també es fa evident en les dades d’audiència televisiva. Segons l’estudi realitzat per la consultora Kantar Media, els gironins superen els 13 milions d’espectadors (650.000 de mitjana), millorant les xifres de clubs com el Vila-real, l’Athletic i la Reial Societat.