Leo Messi no evita una nova decepció de l'Argentina (1-3)

L’Argentina va tornar a oferir una imatge decebedora i va perdre al Wanda Metropolitano de Madrid contra Veneçuela (1-3). Leo Messi, que no va poder canviar l’estat d’ànim del combinat entrenat per Lionel Scaloni, va completar els 90 minuts sense problemes físics. El davanter, però, no jugarà contra el Marroc.

Lautaro Martínez va marcar el gol de l’equip argentí, un registre insuficient per fer front als gols de Salomón Rondón, Jhon Murillo i Josef Martínez. Roberto Rosales (Espanyol) i Mikel Villanueva (Nàstic) van completar una bona actuació.

La tornada de Cristiano Ronaldo després de gairebé nou mesos absent no va ser suficient perquè Portugal, l’actual campiona d’Europa, aconseguís superar Ucraïna en un partit que va acabar amb empat (0-0). El blaugrana Semedo es va quedar sense jugar.

Un 'hat-trick' de Raheem Sterling, jugador del Manchester City, va encarrilar el triomf de la selecció d’Anglaterra per 5-0 contra la República Txeca, en la jornada inaugural del Grup A. Kane i Kalas, en pròpia porteria, van completar la golejada. El combinat anglès va aprofitar l’empat de Bulgària i Montenegro (1-1) per situar-se líder.

A més, França va golejar Moldàvia (1-4). La nit va deixar un golàs d’Antoine Griezmann. El blaugrana Samuel Umtiti, per la seva banda, va jugar els 90 minuts.

Stuani marca dos gols

L’Uruguai ho té tot de cara per revalidar la seva corona de campió de la Xina Cup després d’imposar-se a l’Uzbekistan (0-3) en un partit relativament fàcil per al combinat dirigit per Óscar Tabárez. Cristhian Stuani, davanter del Girona, va marcar dos dels tres gols. El rival a la final serà Tailàndia.