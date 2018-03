L'examen de Guardiola abans de trepitjar el Camp Nou

El Chelsea viu pensant en l'himne de la Lliga de Campions. És gairebé inevitable. Ni el repte de guanyar el City fora de casa aquest diumenge (17.00, Movistar+) trenca el guió. La càrrega emocional i l'espectacularitat de la tornada dels vuitens de final contra el Barça és massa atractiva. La concentració dels londinencs tendeix a badar aquesta campanya. Encara més tenint en compte que la seva situació al torneig estatal no és bona. El Chelsea és cinquè a la taula de classificació, a quatre punts del Liverpool, quart, i a cinc del Tottenham, tercer.

L'espurna de competitivitat la troben a Europa. Si el seu rendiment a Anglaterra no s'aferma, les opcions que tenen de disputar la pròxima Champions podrien passar únicament per lluitar pel títol continental. L'equip acumula tres derrotes en els últims cinc partits, particularment doloroses pel marcador o per l'entitat del rival: Manchester United (2-1), Watford (4-1) i Bournemouth (0-3). La necessitat d'encadenar victòries fa que el conjunt anglès estreni aquest diumenge els 10 dies més importants de la temporada.

10 dies El Chelsea visitarà el Camp Nou a la tornada dels vuitens de la Lliga de Campions en 10 dies.

En poc més d'una setmana s'enfrontarà al Manchester City, al Crystal Palace i als homes d'Ernesto Valverde. Pressió per al grup de jugadors, gairebé el mateix que va aixecar la Premier mesos enrere, i sobretot per a Antonio Conte. L'exjugador italià posa en joc el poc crèdit que justifica la seva continuïtat a la banqueta de Stamford Bridge. Els registres i la seva relació amb els dirigents del club el pressionen. "L'entitat ha de mostrar més ambició, no jo. El tècnic ha de limitar-se a treballar de valent cada dia", ha dit Conte. Alguns noms com el de l'ex-Barça Luis Enrique sonen amb força per tancar un relleu que només es podria evitar si el Chelsea aixeca el vol a partir d'aquest diumenge.

El City de Pep Guardiola és el primer test de la llista. "L'any passat ja era un equip fabulós, però l'entrenador ha aconseguit millorar la qualitat de l'onze inicial i dels suplents. I aquest és el resultat. Hem d'estar preparats per lluitar i intentar aconseguir el nostre bitllet per a la Champions", ha comentat el preparador dels 'blues'. El conjunt 'citizen' té objectius més ambiciosos, amb el títol estatal a tocar. El seu estil combinatiu i treballat posarà a prova el Chelsea, sense Tiémoué Bakayoko, David Luiz i Ethan Ampadu, i donarà algunes pistes al Barça. La gris actuació en el primer assalt dels vuitens i el factor Camp Nou asseguren una proposta més valenta, més combinativa, en la línia del futbol que practica Guardiola. El seu dibuix i el comportament de l'esquema amb pilota i sense seran patrons que segurament es repetiran a la gespa del Camp Nou.

"És difícil trobar-li un punt dèbil. Hem d'admirar-lo", ha assegurat Conte, que ha destacat la feina del seu company. L'admiració és mútua: "És un mestre tàcticament. La gent no recorda què ha fet aquí, no se n'adona. Ha introduït un nou sistema amb cinc defenses que ara molts equips, com l'Arsenal, fan servir. Ha deixat un llegat. Ho va fer molt bé a la selecció italiana, al Juventus i ara al Chelsea", va comentar Guardiola després de golejar l'Arsenal.