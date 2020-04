La Lliga i la RFEF arriben a "un acord de principi" en una reunió amb el CSD

La Lliga i la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) han arribat "un principi d'acord" sobre la situació general de present i de futur en la qual està immers el futbol per la pandèmia del coronavirus, segons informa el Consell Superior d'Esports (CSD) en un comunicat. L'organisme que presideix Irene Lozano ha assenyalat que dissabte es va produir una reunió al Palau de Viana madrileny entre les tres institucions per abordar la situació en què es troba el futbol i l'esport espanyol per la pandèmia.

Segons el comunicat, els participants, Lozano, Luis Rubiales i Javier Tebas, presidents de la RFEF i la Lliga, respectivament, van dialogar "durant més de vuit hores de manera oberta i honesta" i totes les parts "es van mostrar constructives". El CSD anuncia que es va assolir "un acord de principi, que recull els principals aspectes que afecten el futbol espanyol en el context de la crisi sanitària".

"El CSD vol agrair especialment a la Lliga i a la RFEF la seva generositat i la seva voluntat d'arribar a acords, així com de seguir treballant en el curt, mitjà i llarg termini per dissenyar el futur de el futbol espanyol després de la pandèmia", afegeix l'escrit, en què agraeix al ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació haver acollit "aquesta important reunió".