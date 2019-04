El Liverpool guanya el Cardiff i recupera el liderat de la Premier (0-2)

A falta de només tres jornades pel final de la Premier League, el lideratge segueix molt ajustat. Si dissabte el Manchester City va guanyar el Tottenham, aquest diumenge el Liverpool tampoc ha cedit i ha derrotat amb gols de Wijnaldum i Milner (de penal) el Cardiff City, equip que lluita per no perdre la categoria (0-2). Amb aquest triomf, els 'reds' recuperen el lideratge de la Premier, amb 86 punts, dos més que el conjunt de Pep Guardiola. Els 'citizens', però, amb un partit menys: el que disputaran aquest dimecres a Old Trafford (21 h) contra el Manchester United, que aquest diumenge ha estat escombrat per l'Everton a Goodison Park (4-0).

La derrota del conjunt d' Ole Gunnar Solskjaer permet respirar a l'Arsenal en la lluita pels llocs d'accés a la Lliga de Campions. El conjunt d'Unay Emery, per la seva part, també ha perdut, en el seu cas, contra el Crystal Palace (2-3). El Chelsea, que rep aquest dilluns el Burnley (21 h), és l'altre equip immers en la pugna per la quarta posició. Amb 34 partits jugats tots tres, l'Arsenal ocupa la quarta posició, amb 66 punts, els mateixos que els 'blues', cinquens, i el Manchester United, per la seva part, en suma 64.