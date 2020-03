L'Atlètic de Madrid elimina el Liverpool a la pròrroga (2-3)

El Liverpool ha perdut contra l'Atlètic de Madrid (2-3) i ha quedat eliminat dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Wijnaldum ha obert el marcador. L'àrbitre ha anul·lat un gol en el temps de descompte per un fora de joc de Saúl i el duel s'ha decidit a la pròrroga. En el temps extra, Firmino ha impulsat el conjunt anglès enviant la pilota a la xarxa, però dues dianes de Llorente i una de Morata han acabat eliminant el vigent campió de la Champions.

651x366 Neymar celebrant un gol / AFP Neymar celebrant un gol / AFP

El PSG, per la seva banda, ha superat el Borussia Dortmund (2-0) i s'ha classificat per als quarts de final de la Lliga de Campions. Sense espectadors a les graderies, Neymar i Bernat han aconseguit els dos gols de l'equip francès, que ha capgirat el marcador de l'anada. A tres minuts del final el duel s'ha escalfat i Emre Can ha sigut expulsat.