El Liverpool escombra el Manchester United de Mourinho (3-1)

¿Què deuria pensar Sir Alex Ferguson aquest diumenge a la tarda a les grades d'Anfield quan ha vist que el Liverpool ha escombrat sense miraments el Manchester United, l'equip que tant i tants anys va entrenar? Ara, les regnes dels 'red devils' corren a càrrec d'un José Mourinho que és més notícia per les seves reaccions tant dins i fora dels partits, que pas per les victòries de l'equip, escasseses. El que s'engreixa són la llista de derrotes, com la d'aquest diumenge contra el Liverpool de Jürgen Klopp (3-1). Amb la d'avui, el Manchester United ha sumat la cinquena derrota a la Premier League i se situa a 19 punts del líder, que és precisament el Liverpool.

Malgrat el plantejament defensiu de Mourinho i les bones aturades de David De Gea, un gran partit de Xherdan Shaqiri, que ha firmat un doblet, i un gol inicial de Sadio Mané, han desmuntant l'esquema del tècnic portuguès. La sangria hauria pogut ser major, perquè els 'red' ha rematat fins a 35 vegades. El gol de Jesse Lingard, que ha servit per empatar momentàniament el partit, ha estat només un miratge davant la manifesta superioritat dels de Klopp.