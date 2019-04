El Liverpool vol certificar el pas conquerint de nou Do Dragao

Set títols de la màxima competició continental es reuniran aquest dimecres sobre la gespa de Do Dragao en el partit de tornada dels quarts de final de la Champions League que enfrontarà el Porto i el Liverpool (21 h, Movistar Liga Campeones 1). El campió portuguès, dirigit per Sergio Conceição, va abandonar Anfield amb un 2-0 en contra després dels gols de Keita i Firmino. Amb aquest resultat, els portuguesos tenen més lluny la revenja de l’any passat, quan van ser eliminats pel mateix conjunt dirigit per l’alemany Jurgen Klopp després d’un fatídic partit d’anada en què els anglesos es van imposar per 0-5 precisament al mateix estadi que ara decidirà quin dels dos conjunts s’endú el bitllet per a les semifinals.

El campió lusità, dues vegades guanyador de la Copa d'Europa (1987 i 2004), va deixar fa temps de comptar com a favorit al títol, però aspira a les seves primeres semifinals des de la temporada 2003-04, quan va obtenir el seu últim trofeu de la mà de José Mourinho. Els portuguesos hi arriben amb tots els efectius disponibles, a excepció de Vincent Aboubakar, per aconseguir aquesta proesa amb el suport de la seva gent.

Els pentacampions, en canvi, pretenen rendibilitzar el seu avantatge i aconseguir per segon any seguit la seva presència entre els quatre supervivents de la competició, amb les úniques baixes d’Oxlade-Chamberlain, Joe Gomez i Jordan Henderson. Els subcampions de l’última edició de la Champions arriben a la cita europea immersos en una lluita aferrissada contra el Manchester City de Pep Guardiola pel liderat de la Premier League, una de les més disputades dels últims temps, i amb la moral reforçada després de desfer-se del Chelsea (2-0) a Anfield amb gols de Mané i Salah, dos jugadors que apunten a l’onze titular formant tripleta d’atac amb el brasiler Firmino.

El guanyador d'aquesta eliminatòria es trobarà a semifinals amb el guanyador de l'aparellament entre el Barça i el Manchester United per un lloc a la gran final del dissabte 1 de juny al Wanda Metropolitano de Madrid.