Llançament de bengales i altres artefactes explosius entre ultres de l'AEK i l'Ajax

La violència continua embrutant el món del futbol. Després que aquest cap de setmana la final de la Copa Libertadores no es pogués disputar per culpa de diversos accidents protagonitzats per aficionats ultres, com ara el llançament de pedres a l'autocar del Boca Juniors, aquest dimarts diferents ultres de l'AEK d'Atenes i de l'Ajax s'han llançat bengales i diferents artefactes explosius dins i fora de l'estadi de l'equip grec. Malgrat tot, el partit no s'ha suspès.

Aquest dilluns grups ultres tant de l'equip grec com del conjunt holandès ja s'havien citat a les xarxes socials per quedar i barallar-se. Aquests aficionats radicals i violents segueixen embrutant el futbol, sigui en un continent o en un altre.