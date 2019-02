La Lliga denuncia Bale pel gest provocatiu cap a l'afició de l'Atlètic en el derbi

La Lliga ha denunciat aquest dijous davant el Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol el davanter gal·lès del Reial Madrid, Gareth Bale, per la reacció que el jugador va tenir contra l'afició de l'Atlètic de Madrid durant el derbi madrileny.

Ei Bale foten una butifarra al públic dl Wanda !!!

Als Atléticos tant se'ls enfot pic.twitter.com/pvPGbdohws — Quim Molins 🎗 (@qmolins) 9 de febrer de 2019

La Lliga explica que durant aquest partit, en el minut 73 i després de marcar un gol, Bale va reaccionar als crits dels aficionats locals que l'esbroncaven i diu que el jugador va reaccionar "agitant el braç dret, portant-lo a prop del seu cap, en previsible signe de provocació animosa al públic, i després va fer un posat de possible significat obscè i despectiu aixecant el braç doblegat i donant-se cops a la meitat del braç amb l'altra mà".

Segons indica la Lliga, "les possibles sancions per aquestes provocacions varien en funció de si es dona aquesta conducta configuradora del tipus infractor: que la provocació obtingui el propòsit perseguit de provocar l'animositat del públic". "Si es produeix, se sancionarà l'infractor amb suspensió de quatre a dotze partits; si no s'obté l'animositat del públic, la suspensió serà d'un a tres partits o per temps de fins a un mes. Això sempre que el Comitè consideri que la celebració denunciada suposa una provocació al públic", explica.